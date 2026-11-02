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Открито е 15-годишното момче от Ямбол, което беше обявено за издирване, след като изчезна на 23 октомври. Тийнейджърът е намерен късно вечерта на 31 октомври на територията на областния град и е в добро здравословно състояние. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Издирва се

Момчето беше в неизвестност в продължение на осем дни. За последно то е било забелязано на 23 октомври в централната част на Ямбол. След като близките му не успели да установят местонахождението му, те потърсили съдействие от полицията и тийнейджърът бил обявен за издирване.

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От полицията уточняват, че това не е първият случай, в който момчето напуска дома си. При предишни подобни ситуации то е било установявано в други области на страната.  Този път издирването е приключило на територията на Ямбол.

 

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