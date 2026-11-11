62-годишният водач е заявил пред разследващите, че е намалил скоростта заради мъглата, след което автобус го ударил отзад и спрял

3947 Стопкадър от видео на Диана Русинова

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От прокуратурата няма да повдигат обвинение на шофьора, който бе задържан след тежката верижна катастрофа на АМ "Тракия" за 24 часа, съобщи БНТ. Румънският водач беше разпитан и втори път в Окръжната прокуратура в Ямбол и след това освободен.

62-годишният шофьор на камион има 20 години стаж зад волана, а през последните 7 години е карал основно по българските пътища, които, по данни на работодателя му, познавал като "петте си пръста".

По време на втория разпит водачът е обяснил, че не е преустановявал движението на камиона, но е намалил значително скоростта заради гъстата мъгла. Усетил е удар по тира, тогава спрял и видял, че отзад го е ударил автобус, разказа по окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчинов пред обществената телевизия. Той уточни, че тираджията не е удрял спирачките.

"Няма такива данни, той не сочи, че пред него е имало друг автомобил, което да е наложило маневра", заяви прокурорът. По-рано пред БНТ работодателят на румънския водач заяви, че пред него е имало аварирал автомобил, което наложило спирането на камиона.

"Имало е изключително гъста мъгла и видимостта е била почти нулева. Пред него е имало друг автомобил, който се е повредил, затова той е намалил скоростта, за да избегне катастрофа. Тогава автобус, движещ се зад него, се е врязал директно в задната част на камиона му", твърди пред националната телевизия Илие Корлан, собственик на румънската фирма-превозвач.

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"Той е спрял на мястото на произшествието, в крайната дясна лента. След това се е появил камион, натоварен със зърно, който вероятно е бил претоварен. Той се е блъснал в тях, кабината на камиона е била откъсната и е избухнал пожар. Той е успял да спаси и шофьора на лекия автомобил", добави работодателят на водача.

Междувременно окръжният прокурор на Ямбол заяви, че към момента механизмът на тежкия инцидент сочи, че при рязкото навлизане на автомобилите в участъка с най-гъстата мъгла някои са намалили скоростта, но други са продължили да карат с несъобразена скорост. "И това е довело до тази катастрофа", заключи Дойчин Дойчинов.

Той потвърди, че до момента над 50 свидетели са разпитани, като част от разследването за причините, довели до верижните катастрофи на АМ "Тракия", в резултат на които 11 души загинаха, а над 50 са ранени. Към настоящия момент продължават разпитите на свидетели, които са настанени в болнични заведения и са контактни. Извършен е оглед на телата на починалите и са назначени съдебно-медицински експертизи. Предстои изготвяне на съдебно-медицински експертизи на всички пострадали.

Разследването се провежда от екип от десет следователи от НСлС, както и трима криминалисти, уточниха по-рано от прокуратурата в Ямбол.

В хода на разследването са извършени 6 огледа на местопроизшествието с технически средства, включително и с дрон. Иззети са 20 моторни превозни средства, имащи по-съществено участие в произшествието, на които ще бъдат извършени допълнителни огледи. Сред тях е и управляваната от румънския гражданин товарна композиция.

Взети са проби от асфалтовата настилка за изследване на сцеплението. Изискана от АПИ е цялостната документация по въвеждане в експлоатация и ремонт на участъка от магистралата, на който възникнаха пътнотранспортните произшествия. На база взетите проби от асфалтовата настилка и изисканата документация ще бъде назначена строителнотехническа експертиза, която да покаже състоянието на пътния участък, уточниха от държавното обвинение.

Изисканите са и данни от съответните институции, които с точност да покажат каква е била метеорологичната обстановка по време на пътнотранспортните произшествия.

Предстои да бъде назначена автотехническа експертиза, заключението от която да покаже механизма за възникване на катастрофите.

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