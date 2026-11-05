Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Временна организация на движението ще бъде въведена на 6 ноември по главен път I-1 Кресна - Кулата в района на Сандански. Причината е подмяна на камери при 421-вия километър, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Войната по пътищата

Дейностите ще се извършват от 8:00 до 20:00 часа, като през този период движението ще се осъществява двупосочно в свободната пътна лента.

В района на ремонтните дейности ще бъде въведено ограничение на скоростта до 40 км/ч. Трафикът ще се регулира с временна пътна сигнализация, а при необходимост ще бъдат осигурени и регулировчици на място.

"Готов до края на 2027 г.": Шишков и Абровски провериха обходния път на Кресна (снимки)
Виж още "Готов до края на 2027 г.": Шишков и Абровски провериха обходния път на Кресна (снимки)

Промяната засяга един от основните пътни маршрути към граничния пункт "Кулата - Промахон", който осигурява връзката между България и Гърция. Възможно е преминаването през участъка да бъде затруднено, особено при по-интензивен трафик.

От АПИ призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват въведеното ограничение на скоростта и да следват указанията на пътните знаци и регулировчиците.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и на денонощния телефон 0700 130 20.

Това не е първата временна промяна в организацията на движението в област Благоевград през последните седмици. На 15 октомври бяха въведени ограничения в два участъка от автомагистрала "Струма" при 159-ия и 166-ия километър в платното за София заради ремонт на фуги. Тогава дейностите продължиха до 15:00 часа.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата" Лайф
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата"
6287
1:9! Футболното чудо Комо нахлу в историята с погром в дома на френския вицешампион Корнер
1:9! Футболното чудо Комо нахлу в историята с погром в дома на френския вицешампион
10488
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро Бизнес
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро
32098
Бивш шеф по сигурността на Meta определи AI агента Muse като "безумен риск" IT
Бивш шеф по сигурността на Meta определи AI агента Muse като "безумен риск"
1657
Анри Троая - великият биограф на величията Impressio
Анри Троая - великият биограф на величията
2669
Ефектът "Любов в Рая" или "Само още малко филър": Зависимост ли е това? URBN
Ефектът "Любов в Рая" или "Само още малко филър": Зависимост ли е това?
3471
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants Trip
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants
1736
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие Вкусотии
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие
2179
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника Zodiac
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника
535
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни Времето
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни
254