Трафикът в района на Сандански ще преминава двупосочно в една лента, а скоростта ще бъде ограничена до 40 км/ч

573 Снимка: БТА

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Временна организация на движението ще бъде въведена на 6 ноември по главен път I-1 Кресна - Кулата в района на Сандански. Причината е подмяна на камери при 421-вия километър, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Дейностите ще се извършват от 8:00 до 20:00 часа, като през този период движението ще се осъществява двупосочно в свободната пътна лента.

В района на ремонтните дейности ще бъде въведено ограничение на скоростта до 40 км/ч. Трафикът ще се регулира с временна пътна сигнализация, а при необходимост ще бъдат осигурени и регулировчици на място.

Промяната засяга един от основните пътни маршрути към граничния пункт "Кулата - Промахон", който осигурява връзката между България и Гърция. Възможно е преминаването през участъка да бъде затруднено, особено при по-интензивен трафик.

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От АПИ призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват въведеното ограничение на скоростта и да следват указанията на пътните знаци и регулировчиците.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и на денонощния телефон 0700 130 20.

Това не е първата временна промяна в организацията на движението в област Благоевград през последните седмици. На 15 октомври бяха въведени ограничения в два участъка от автомагистрала "Струма" при 159-ия и 166-ия километър в платното за София заради ремонт на фуги. Тогава дейностите продължиха до 15:00 часа.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.