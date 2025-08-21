Шофьорът не е пострадал сериозно, алкохолната му проба е отрицателна

184 Снимка: МВР-Пловдив

Заради обърнал се встрани на пътното платно товарен камион с прикачено полуремарке, движението в участъка между Калофер и Васил Левски на Подбалканския път е затруднено, съобщиха от МВР Пловдив.

Сигналът е получен около 12.45 ч. днес.

На място са екипи на РУ-Карлово, които подпомагат преминаващите автомобили. От местната полиция съветват шофьорите да бъдат внимателни и да се движат със съобразена скорост.

Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата, довели до произшествието.

Водачът на камиона не е пострадал сериозно, алкохолната му проба е отрицателна.

Един човек е загинал, а други 27 са ранени при станалите 20 тежки пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

В София са станали 29 леки пътни инцидента и една тежка катастрофа с един ранен.

От началото на август 30 души са загинали по пътищата на България.

От началото на годината 267 души са загубили живота си вследствие на катастрофи. При сравнение с данните за загиналите (281) през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

