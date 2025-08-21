Заради обърнал се встрани на пътното платно товарен камион с прикачено полуремарке, движението в участъка между Калофер и Васил Левски на Подбалканския път е затруднено, съобщиха от МВР Пловдив.

Войната по пътищата

Сигналът е получен около 12.45 ч. днес.

На място са екипи на РУ-Карлово, които подпомагат преминаващите автомобили. От местната полиция съветват шофьорите да бъдат внимателни и да се движат със съобразена скорост.

Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата, довели до произшествието.

Водачът на камиона не е пострадал сериозно, алкохолната му проба е отрицателна. 

Челен сблъсък с три жертви на Подбалканския път, борят се за живота на майка и бебе (снимки)
Виж още Челен сблъсък с три жертви на Подбалканския път, борят се за живота на майка и бебе (снимки)

Един човек е загинал, а други 27 са ранени при станалите 20 тежки пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

В София са станали 29 леки пътни инцидента и една тежка катастрофа с един ранен.

От началото на август 30 души са загинали по пътищата на България.

От началото на годината 267 души са загубили живота си вследствие на катастрофи. При сравнение с данните за загиналите (281) през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г. 

ИЗБРАНО
Вижте как изглежда днес звездата от кино хита "Грозна като смъртта" Пайпър Перабо Лайф
Вижте как изглежда днес звездата от кино хита "Грозна като смъртта" Пайпър Перабо
21182
Ден след въвеждането на полов тест: Скандалната Имане Хелиф приключи с бокса Корнер
Ден след въвеждането на полов тест: Скандалната Имане Хелиф приключи с бокса
17506
Готови за еврото: Какво означава да сме част от Европейската централна банка? Бизнес
Готови за еврото: Какво означава да сме част от Европейската централна банка?
5619
"Черна Луна" ще наблюдаваме на 23 август IT
"Черна Луна" ще наблюдаваме на 23 август
3762
Карнавални шествия и куклен театър в програмата на уличния фестивал 6Fest в София тази седмица Impressio
Карнавални шествия и куклен театър в програмата на уличния фестивал 6Fest в София тази седмица
717
Кризата е огромна: И германските хотелиери и ресторантьори настояват за по-ниско ДДС Trip
Кризата е огромна: И германските хотелиери и ресторантьори настояват за по-ниско ДДС
2247
Стъпка по стъпка: Как да си направим туршия без да варим бурканите Вкусотии
Стъпка по стъпка: Как да си направим туршия без да варим бурканите
7162
Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви? Zodiac
Ключът към хармонията: Какво е числото на съдбата ви?
1297