Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Екипи на Изпълнителна агенция "Морска администрация" са извършили обследване на контейнеровоза "CONTSHIP JET", който в сряда беше поразен от три морски дрона и впоследствие потъна, съобщиха от Областната администрация във Варна.

Черно море под прицел

След оценката на състоянието на плавателния съд експертите са информирали областния управител Марио Смърков, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието.

Плаващият под либерийски флаг кораб беше поразен вчера от три морски дрона на около 17 морски мили от нос Калиакра в изключителната икономическа зона на България. Благодарение на подадената от френски патрулен самолет информация до Военноморските ни сили за предстояща атака с дронове, търговските кораби са били предупредени. Това е спасило моряците на борда на контейнеровоза -14 филипинци и четирима украинци.

Снощи те бяха докарани във Варна на борда на спасителният кораб "Протео", а областният управител Марио Смърков съобщи, че около полунощ контейнеровозът е потънал

 

По информация на "Морска администрация" горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо, уточняват от областна управа. Според експертната оценка не се очаква горивото да достигне българския бряг.

Френски самолет видял три удара по кораба, над 20 контейнера с опасни вещества плават в морето
Виж още Френски самолет видял три удара по кораба, над 20 контейнера с опасни вещества плават в морето

Компетентните институции поддържат постоянна координация във връзка с инцидента с поредния търговски кораб, поразен от морски дронове в близост до териториалните води на България, съобщават още от Областна администрация.

Наблюдението на състоянието на морската среда продължава. При установяване на риск от замърсяване или промяна в обстановката отговорните институции са в готовност да предприемат своевременни действия в рамките на своите правомощия.

Областна администрация - Варна продължава да следи ситуацията в координация с компетентните държавни органи.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Може да загубим "Евровизия", ако ескалацията в Черно море продължи Лайф
Може да загубим "Евровизия", ако ескалацията в Черно море продължи
28533
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки) Корнер
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки)
21746
"Росатом" преговаря със САЩ за изграждане на малки АЕЦ Бизнес
"Росатом" преговаря със САЩ за изграждане на малки АЕЦ
3495
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът IT
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът
835
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов Impressio
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов
10967
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име" URBN
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име"
3713
Последната разделена столица на света Trip
Последната разделена столица на света
8470
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго Вкусотии
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго
1172
Родените през тези 5 месеца се справят най-добре в кризисни ситуации Zodiac
Родените през тези 5 месеца се справят най-добре в кризисни ситуации
2687
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември Времето
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември
3873