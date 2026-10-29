По информация на "Морска администрация" горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо

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Екипи на Изпълнителна агенция "Морска администрация" са извършили обследване на контейнеровоза "CONTSHIP JET", който в сряда беше поразен от три морски дрона и впоследствие потъна, съобщиха от Областната администрация във Варна.

След оценката на състоянието на плавателния съд експертите са информирали областния управител Марио Смърков, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието.

Плаващият под либерийски флаг кораб беше поразен вчера от три морски дрона на около 17 морски мили от нос Калиакра в изключителната икономическа зона на България. Благодарение на подадената от френски патрулен самолет информация до Военноморските ни сили за предстояща атака с дронове, търговските кораби са били предупредени. Това е спасило моряците на борда на контейнеровоза -14 филипинци и четирима украинци.

Снощи те бяха докарани във Варна на борда на спасителният кораб "Протео", а областният управител Марио Смърков съобщи, че около полунощ контейнеровозът е потънал.

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По информация на "Морска администрация" горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо, уточняват от областна управа. Според експертната оценка не се очаква горивото да достигне българския бряг.

Компетентните институции поддържат постоянна координация във връзка с инцидента с поредния търговски кораб, поразен от морски дронове в близост до териториалните води на България, съобщават още от Областна администрация.

Наблюдението на състоянието на морската среда продължава. При установяване на риск от замърсяване или промяна в обстановката отговорните институции са в готовност да предприемат своевременни действия в рамките на своите правомощия.

Областна администрация - Варна продължава да следи ситуацията в координация с компетентните държавни органи.

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