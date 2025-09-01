"Все едно гръмна бомба": Ново земетресение край Сливен, усетиха го в Ямбол и Поморие
Трусът е регистриран в 02:48 часа на дълбочина 12 км
Земетресение с магнитуд 3,2 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Сливен. Това показват данни на сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките.
Трусът е регистриран в 02:48 часа на дълбочина 12 км.
Епицентърът е на 11 км североизточно от Кермен, на 20 км от град Ямбол, на 50 км от град Стара Загора и на 250 км от град София.
Трусът е отчетен и от Европейския сеизмологичен център, където вече се публикуват разкази на хора, усетили събитието. Според първоначалната информация земетресението е било сравнително слабо, но е предизвикало силен шум и кратък уплах сред жителите на Сливен и околните райони.
"Все едно гръмна бомба, тътен и ударна вълна" - така очевидци описват земния трус в района на Сливен.
Няма данни за нанесени материални щети.
Земетресението е слабо усетено на територията на град Поморие и град Ямбол.
На 17 август сутринта земетресение с почти същата сила - 3.3 по Рихтер, имаше между сливенските села Глуфишево, Панаретовци и Самуилово.
Междувременно стотици хора може да са загинали или ранени при мощното земетресение с магнитуд 6 по Рихтер, което удари северната провинция на Афганистан - Кунар-