Линейки са тръгнали към мястото на инцидента, за да транспортират пострадалите до лечебното заведение.
От МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен съобщиха, че са в готовност да приемат пострадалите и ги очакват. Операциите в лечебното заведение са спрени, за да бъдат осигурени необходимите ресурси и екипи за оказване на медицинска помощ на пострадалите.
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Седем пострадали са транспортирани в шоковата зала на Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон" в Ямбол. Това са пациенти с тежки политравми, в тежко състояние, съобщи зам.-директорът на болницата д-р Валентин Вълчев пред "Нова телевизия". Трима от тях са с опасност за живота.