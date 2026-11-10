Останалите седем с травми на крайниците и гръдния кош, съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров

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Осем души, пострадали при двете верижни катастрофи на магистрала "Тракия", ще бъдат настанени в болницата в Сливен.

Седем от тях са с травми на крайниците и гръдния кош. Осмият пострадал е в много тежко състояние с черепно-мозъчна травма, съобщи за БТА областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

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Линейки са тръгнали към мястото на инцидента, за да транспортират пострадалите до лечебното заведение.

От МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен съобщиха, че са в готовност да приемат пострадалите и ги очакват. Операциите в лечебното заведение са спрени, за да бъдат осигурени необходимите ресурси и екипи за оказване на медицинска помощ на пострадалите.

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Седем пострадали са транспортирани в шоковата зала на Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон" в Ямбол. Това са пациенти с тежки политравми, в тежко състояние, съобщи зам.-директорът на болницата д-р Валентин Вълчев пред "Нова телевизия". Трима от тях са с опасност за живота.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.