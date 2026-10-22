На семейството са осигурени условия за пренощуване в сградата на пожарната служба в града

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Пожарникари, полицаи, служител на Държавното горско стопанство и доброволец откриха и евакуираха младо семейство с две деца, закъсало с автомобил на горски път между село Кипилово и град Котел. Сигналът е подаден на 21 октомври в 20:45 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Семейството е от Търговище и е пътувало с лек автомобил "Лада Нива", който аварирал навътре в гората по черен път. След получаването на сигнала е организирана акция за установяване на местоположението и намиране на хората.

В издирването са се включили екипи на Районното управление и Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Котел, служител на Държавното горско стопанство и доброволец, познаващ района.

Около 22:00 часа пожарникарите са достигнали до семейството. Всички били в добро здравословно състояние. На семейството са осигурени условия за пренощуване в сградата на пожарната служба в Котел.

При друг инцидент, същата вечер, лек автомобил "Ауди А3" се е запалил след пътно произшествие на бул. "Стефан Стамболов" в Сливен. Огънят е унищожил двигателния отсек. Няма пострадали, а пожарът е бил потушен от един екип на пожарната.

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По-късно, малко преди полунощ, два екипа на пожарната са гасили пожар в навес, използван като складово помещение, в местността Барутни погреби край Сливен. Унищожени са покривна конструкция с площ 50 кв. метра, техника, пет кубика дърва, четири ретро мотора, косачка, шатра, мебели и други вещи. Спасени са две сгради, а пострадали няма.

По първоначални данни пожарът е възникнал поради небрежност при работа с открит огън. Собственикът, 53-годишен мъж, е поставял изолация на покрива с помощта на горелка.

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