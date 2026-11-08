Плажът Листи е под охраната на Гранична полиция, а почистването ще започне след разрешение от Военната прокуратура

10155 Снимка: Фейсбук групи

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Повече от 150 чувала с червен пипер са изхвърлени на дивия плаж Листи край царевското село Синеморец. За почистването на плажната ивица общината ще съдейства съвместно с горското стопанство, но преди това трябва да бъде получено разпореждане от Военната прокуратура, каза кметът на Царево Марин Киров пред БТА

Общината вече е поискала съдействие от областния управител на Бургаска област. В района има наряд на Гранична полиция, който го охранява. Достъпът до плаж Листи е изключително труден, което допълнително ще усложни почистването, каза Киров.

В публикация във Фейсбук той посочи, че макар плажовете да са изключителна държавна собственост, общината осъзнава сериозността на проблема и ще се включи в отстраняването на замърсяването. Кметът призова за създаване на механизъм за почистване на бреговата ивица при подобни случаи, тъй като морето изхвърля различни товари по плажовете и скалите.

Според него държавата трябва да осигури средства на Областната администрация в Бургас за извършването на тези дейности, ако подобни ситуации зачестят.

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Сериозно предизвикателство пред почистването е труднодостъпният терен. Проверяващите трябва да изминат близо два километра пеша, за да достигнат плажната ивица. До мястото не могат да стигнат автомобили или тежка техника, което означава, че изнасянето на чувалите ще изисква допълнителна организация.

Експерти от РИОСВ - Бургас и Басейновата дирекция вече са взели проби от морската вода, за да установят дали има замърсяване. Резултатите се очакват през следващата седмица.

От Областната администрация в Бургас допуснаха, че вероятно чувалите да са били превозвани в корабен контейнер, който се е отворил в морето. Морските течения са отнесли товара до брега. На част от изхвърлените чували се вижда надпис "Sweet Paprika", означаващ сладък червен пипер. Според публикации върху опаковките е отбелязано тегло от 25 килограма и Украйна като страна на производство.

Проверява се връзка с потъналия край Шабла контейнеровоз "CONTSHIP JET". Тази седмица изплува и дрон на плажа в Шабла.

Случаят с чувалите на плажа в Синеморец е пореден след появата на няколко корабни контейнера по Южното Черноморие. На 2 ноември морето изхвърли контейнер между плаж "Арапя" и къмпинг "Оазис" край Царево. Впоследствие край Синеморец беше открита и празна контейнерна цистерна, а на 3 ноември беше съобщено за втори контейнер в морето край местността "Бутамята".

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