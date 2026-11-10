Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Министерството на здравеопазването откри гореща телефонна линия за близките на пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия". На номер 02 930 11 52 гражданите могат да получат информация къде са настанени техни роднини и близки, съобщиха от ведомството.

Войната по пътищата

По последни данни към 11:30 ч. официално съобщеният брой на загиналите е 11 души, 10 тях са издъхнали на място, а един - в болница в Ямбол.  Възможно е броят на загиналите да нарасне след приключване на разчистването.

Общо 46 души са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

Най-много са пострадалите в Сливен - 27 души. От тях 18 са приети в МБАЛ "Д-р Иван Селимински", а девет - във ВМА - Сливен.

В Ямбол в болница "Св. Пантелеймон" са настанени 12 души, а в Бургас - седем. Четирима от тях са в МБАЛ "Дева Мария", а трима - в МБАЛ "Сърце и мозък".

По думите ѝ е създадена организация за оказване на медицинска помощ, като са мобилизирани и болници в София, Пловдив, Хасково и Стара Загора. Те имат готовност да приемат пострадали при необходимост.

Сред пострадалите в Бургас има пациент в тежко състояние, който е в операционната, както и друг с тежка гръдна травма.

По информация на спешните екипи на мястото на инцидента вече няма ранени, които да очакват транспортиране до болница.

Към момента е разчистена приблизително половината от терена. Предстои най-трудният етап от операцията - разрязването и разчистването на автомобилите, които са струпани един върху друг.

Окончателният брой на загиналите ще може да бъде установен едва след приключване на разчистването.

Лечебните заведения в Стара Загора, Пловдив, Хасково и София остават в готовност да приемат пострадали при необходимост.

Във всички лечебни заведения, в които са настанени пострадали, са осигурени достатъчни количества кръв. При необходимост ще бъдат осигурени допълнителни количествa, уверяват от МЗ.

Здравният министър Катя Ивкова посочи по-рано, че е осигурен въздушен транспорт със самолети "Спартан",  както и с правителствения самолет. При нужда тежко пострадали могат да бъдат превозени от летището в Бургас до болници в София, след преценка на медицинските екипи.

Двете верижни катастрофи на АМ "Тракия" станаха по-рано днес при гъста мъгла в района на пътен възел "Зимница", край Ямбол. В сблъсъците са участвали над 70 превозни средства. Причините за катастрофите се изясняват.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Григор Димитров вдига сватба с Ейса Лайф
Григор Димитров вдига сватба с Ейса
26954
Прибалтийските отбори отказват участие на турнир в България заради Русия Корнер
Прибалтийските отбори отказват участие на турнир в България заради Русия
14244
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин Бизнес
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин
28926
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане IT
Airbus A350 постави рекорд с 24-часов полет без кацане
4591
Люба Шарин рисува българските си корени в първата си самостоятелна изложба Impressio
Люба Шарин рисува българските си корени в първата си самостоятелна изложба
2236
Новите правила на Airbnb влизат в сила от 20 ноември. Ето какво означават те за пътуващите и домакините Trip
Новите правила на Airbnb влизат в сила от 20 ноември. Ето какво означават те за пътуващите и домакин...
1297
Сьомга в лимонов сос - ресторантска вечеря за 25 минути Вкусотии
Сьомга в лимонов сос - ресторантска вечеря за 25 минути
1379
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници Zodiac
Астролог посочи зодиите, които могат да се разберат дори с най-трудните събеседници
1786
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива Времето
СО2 ще продължа да нараства, въпреки намаленото замърсяване от изкопаеми горива
1009