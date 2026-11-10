На номер 02 930 11 52 гражданите могат да получат информация в кои болници са настанени техните роднини

1166 Снимка: БТА

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Министерството на здравеопазването откри гореща телефонна линия за близките на пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия". На номер 02 930 11 52 гражданите могат да получат информация къде са настанени техни роднини и близки, съобщиха от ведомството.

По последни данни към 11:30 ч. официално съобщеният брой на загиналите е 11 души, 10 тях са издъхнали на място, а един - в болница в Ямбол. Възможно е броят на загиналите да нарасне след приключване на разчистването.

Общо 46 души са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

Най-много са пострадалите в Сливен - 27 души. От тях 18 са приети в МБАЛ "Д-р Иван Селимински", а девет - във ВМА - Сливен.

В Ямбол в болница "Св. Пантелеймон" са настанени 12 души, а в Бургас - седем. Четирима от тях са в МБАЛ "Дева Мария", а трима - в МБАЛ "Сърце и мозък".

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По думите ѝ е създадена организация за оказване на медицинска помощ, като са мобилизирани и болници в София, Пловдив, Хасково и Стара Загора. Те имат готовност да приемат пострадали при необходимост.

Сред пострадалите в Бургас има пациент в тежко състояние, който е в операционната, както и друг с тежка гръдна травма.

По информация на спешните екипи на мястото на инцидента вече няма ранени, които да очакват транспортиране до болница.

Към момента е разчистена приблизително половината от терена. Предстои най-трудният етап от операцията - разрязването и разчистването на автомобилите, които са струпани един върху друг.

Окончателният брой на загиналите ще може да бъде установен едва след приключване на разчистването.

Лечебните заведения в Стара Загора, Пловдив, Хасково и София остават в готовност да приемат пострадали при необходимост.

Във всички лечебни заведения, в които са настанени пострадали, са осигурени достатъчни количества кръв. При необходимост ще бъдат осигурени допълнителни количествa, уверяват от МЗ.

Здравният министър Катя Ивкова посочи по-рано, че е осигурен въздушен транспорт със самолети "Спартан", както и с правителствения самолет. При нужда тежко пострадали могат да бъдат превозени от летището в Бургас до болници в София, след преценка на медицинските екипи.

Двете верижни катастрофи на АМ "Тракия" станаха по-рано днес при гъста мъгла в района на пътен възел "Зимница", край Ямбол. В сблъсъците са участвали над 70 превозни средства. Причините за катастрофите се изясняват.

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