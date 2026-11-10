МЗ коригира броя на загиналите при катастрофата на АМ "Тракия"
В първите часове след тежкия пътен инцидент беше получена предварителна информация за 12 загинали лица, последните данни към 17 ч. сочат 11, уточниха от здравното министерство
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Общият брой на загиналите при двете верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" е 11, уточниха от пресцентъра Министерството на здравеопазването (МЗ) в съобщение в 17:00 часа.
Войната по пътищата
В първите часове след тежкия пътен инцидент беше получена предварителна информация за 12 загинали лица. В хода на последващите действия по установяване на самоличността и уточняване на броя на пострадалите беше потвърдено, че загиналите са 11, се посочва в съобщението. На мястото на инцидента са загинали 10 души.
Общо 51 души са настанени в лечебни заведения след пътнотранспортното произшествие на автомагистрала "Тракия" – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Един от настанените в ямболската МБАЛ "Св. Пантелеймон" е починал. Тежко пострадалите са 13, допълват от МЗ.
Двете катастрофи станаха тази сутрин при гъста мъгла в двете посоки на магистралата в района на Ямбол. В тях са участвали общо 86 превозни средства.
Продължава изтеглянето на автомобилите от магистралата
Повече от час продължава изтеглянето на автомобилите от двете верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Ямбол между пътните възли "Зимница" и "Кабиле", предава БТА.
На място са над 15 автомобила на "Пожарна безопасност и защита на населението" от Сливен, Карнобат и Ямбол, стотици полицаи и над 30 автомобила на "Пътна помощ".
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