В първите часове след тежкия пътен инцидент беше получена предварителна информация за 12 загинали лица, последните данни към 17 ч. сочат 11, уточниха от здравното министерство

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Общият брой на загиналите при двете верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" е 11, уточниха от пресцентъра Министерството на здравеопазването (МЗ) в съобщение в 17:00 часа.

В първите часове след тежкия пътен инцидент беше получена предварителна информация за 12 загинали лица. В хода на последващите действия по установяване на самоличността и уточняване на броя на пострадалите беше потвърдено, че загиналите са 11, се посочва в съобщението. На мястото на инцидента са загинали 10 души.

Общо 51 души са настанени в лечебни заведения след пътнотранспортното произшествие на автомагистрала "Тракия" – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Един от настанените в ямболската МБАЛ "Св. Пантелеймон" е починал. Тежко пострадалите са 13, допълват от МЗ.

Двете катастрофи станаха тази сутрин при гъста мъгла в двете посоки на магистралата в района на Ямбол. В тях са участвали общо 86 превозни средства.

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Снимка: БТА

Продължава изтеглянето на автомобилите от магистралата

Повече от час продължава изтеглянето на автомобилите от двете верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Ямбол между пътните възли "Зимница" и "Кабиле", предава БТА.

На място са над 15 автомобила на "Пожарна безопасност и защита на населението" от Сливен, Карнобат и Ямбол, стотици полицаи и над 30 автомобила на "Пътна помощ".

Снимка: БТА

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