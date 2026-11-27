Представител на българското консулство в Лион посети ранените в болница, няма данни за тежко пострадали наши сънародници

1254 Снимка: Изображение колаж, генерирано с помощта на ИИ

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Всички български граждани, които остават в болница след нападенията срещу привърженици на "Левски" в Марсилия, са в стабилно състояние и без опасност за живота. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР), откъдето предоставиха актуална информация за състоянието на пострадалите и оказаното им консулско съдействие.

По първоначални данни на френските болнични и полицейски власти при инцидентите преди футболната среща между "Олимпик Марсилия" и "Левски" от Лига Европа са пострадали 11 български граждани. Шестима от тях са транспортирани до лечебни заведения, а останалите петима са получили медицинска помощ на място.

По последна информация няма данни за тежко пострадали наши сънародници. Състоянието на гражданите, потърсили медицинска помощ, продължава да се проследява.

От външното министерство посочват, че Генералното консулство на България в Лион следи случая от самото начало и поддържа постоянен контакт с компетентните френски институции. През нощта на дежурния телефон на консулството са постъпили обаждания и сигнали от пострадали български граждани и техни близки. На потърсилите помощ е оказано съдействие според конкретния случай и наличната към съответния момент информация.

След получаването на официални данни по-рано днес, че в болница в Марсилия все още има български граждани, представител на консулската служба е заминал за града, за да ги посети лично и да се запознае с актуалното им състояние.

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При проведените разговори с пострадалите и лекуващите ги лекари е потвърдено, че няма опасност за живота на нито един от хоспитализираните българи. В лечебното заведение са извършени всички необходими медицински изследвания, като част от пациентите остават под лекарско наблюдение.

В Марсилия се намират също почетният консул на България в града и полицейското аташе на страната ни в Париж.

Поставен е и въпросът за завръщането на пострадалите в България. Министерството на външните работи и консулската служба поддържат контакт с тях и обсъждат възможностите за оказване на съдействие в рамките на своите правомощия.

Междувременно фенове на "Левски" се събраха пред посолството на Франция на столичната улица "Оборище", за да протестират и да поискат справедливост след баталните сцени, които се разиграха при гостуването на "сините" на Олимпик (Марсилия).

Разказ от първо лице

Сред пострадалите при нападението на стадион "Велодром" е Боги Жекова - майка на две деца. Пред БНТ тя разказа за преживяното насилие и за мъжа, който се е опитал да я защити.

"Имам синини по тялото, цицини, одраскване на веждата и рамото. Не знам, не знам, на предела на силите си съм. Не знам дали ми вярвате, не ми дават болкоуспокояващи. Не съм очаквала, не съм и предполагала, майка на две деца - бих ли се подложила на това нещо. Искам да помоля вас, всички в България, който може да ни съдейства да се приберем в България при семействата и децата ни. Това беше направо опит за убийство, ако не беше той да ме спаси...сигурно щях да умра. С тези ножове, прътове. Това е най-тежкото", каза Боги Жекова.

Тя сподели, че са трима българи в болницата в момента.

Други български привърженици разказаха за пропуски в организацията на сигурността на стадиона и забавена реакция на охраната и полицията.

На 26 ноември български футболни привърженици бяха нападнати от фенове на "Олимпик Марсилия" преди двубоя с "Левски" от Лига Европа. Разпространените кадри от стадиона предизвикаха широко обществено възмущение и остри реакции от българските институции.

Политически реакции

На брифинг в София френската посланичка Мари Дюмулен категорично осъди проявите на агресия и изрази солидарност с пострадалите българи.

"Очевидно насилието започна от френска страна", заяви дипломатът. Тя потвърди, че френските власти вече разследват инцидентите.

По думите ѝ френският президент Еманюел Макрон е разговарял с премиера Румен Радев и го е уверил, че проявите на насилие срещу българските запалянковци няма да останат ненаказани.

Президентът Илияна Йотова определи случилото се в Марсилия като недопустимо и настоя френските власти да установят извършителите на нападенията и да им потърсят отговорност. Държавният глава призова и УЕФА да провери организацията на сигурността на стадион "Велодром".

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев поиска спешен телефонен разговор с френския си колега Лоран Нунес, както и предоставянето на цялата налична информация по случая.

Народното събрание единодушно прие декларация, с която осъди нападенията срещу българските граждани във Франция. Документът беше подкрепен от всички 185 присъстващи народни представители. Парламентът настоя за бързо, пълно и безпристрастно разследване на инцидентите.

Прокуратурата в Марсилия започна разследване на проявите на насилие, а Европейската футболна централа (УЕФА) обяви, че предприема дисциплинарни действия по случая. Френски медии съобщиха и за предполагаеми провокации от отделни български привърженици, като конкретните обстоятелства предстои да бъдат изяснени от разследващите органи.

От "Олимпик Марсилия" също осъдиха инцидентите и заявиха, че работят за установяване на обстоятелствата около тях. Въпреки проявите на насилие футболната среща не беше прекратена и завърши с победа за френския отбор с 1:0.

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