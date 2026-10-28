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Загуба на контрол вследствие на мократа пътна настилка е първоначалната версия за тежката катастрофа между два камиона и автобус на пътя Русе-София, при която загинаха двама шофьори. Това съобщиха на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР във Велико Търново старши комисар Марин Маринов и окръжния прокурор на Окръжната прокуратура във Велико Търново Христо Христов, като към момента има данни, че е извършена проверка на фирмата собственик на единия тежкотоварен автомобил във връзка с данни за изтекъл годишен технически преглед.

Войната по пътищата

Разследващите подчертаха, че единствено бързата и адекватна реакция на водача на българския автобус е предотвратила още по-голяма трагедия и е спасила живота на всички 36 пътници. 

"Сигналът за произшествието е постъпил в 2:38 часа на тел 112, като катастрофата е станала на пътя Русе-София в района преди разклона за село Масларево. Пристигналият на място полицейски патрул е установил два горящи товарни автомобила и един автобус. Първоначално е изяснено, че първо са се ударили двата товарни автомобила, в резултат на което са се възпламенили. След това в тях се удря автобусът, управляван от 45-годишен мъж от Плевен", обясни старши комисар Маринов.

По данни на водача в автобуса са пътували общо 36 пасажери от различни националности. Всички са изведени от автобуса без сериозни наранявания, добави директорът на полицията във Велико Търново.

По думите му двамата водачи на автобуса са с отрицателни проби за алкохол и наркотични вещества.

"Водачите на двата товарни автомобила са загинали в кабините на камионите, единият шофьор е 38-годишен мъж от Русе, а самоличността на другия все още се изяснява, тъй като най-вероятно е чужденец", добави още Маринов.

За да бъде установена самоличността, ще бъде потърсено международно оперативно сътрудничество, като ще бъде изготвена и европейска заповед за разследване до Унгария, тъй като товарният автомобил с чуждестранна регистрация вероятно е унгарски, казаха още властите.

Причините за инцидента са в процес на изясняване и по случая е образувано досъдебно производство. 

От прокуратурата обясниха още, че в момента тече оглед на местопроизшествието и предстои да бъдат назначени експертизи - автотехническа и пожаротехническа експертиза. Разпитват се всички свидетели, включително и чужденците, които са пътували в автобуса, заяви прокурор Христов.

В момента се установява кои са собствениците на камиона с чужда регистрация, като се бъде поискано от тях данни за GPS-a на камиона, за да бъде по-прецизно установено скоростта, с която се е движил и други детайли, отбеляза Христов.

Скрийншот: Facebook/NOVA

И допълни, че първоначалната хипотеза за причините за удара между двата камиона е загуба на контрол вследствие на мократа пътна настилка.

"Автобусът е български, той прави всичко възможно да спре преди мястото на катастрофата", коментира Христов.

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Според прокурора водачът е успял да спаси пътниците, като само е имало лек удар в задната част на автобуса.

В момента се установява какви са били товарите на двата тежкотоварни автомобила.

Проверяват и обстоятелствата около техническото състояние на българския товарен автомобил. По информация от Министерството на транспорта е извършена проверка на фирмата собственик във връзка с данни за изтекъл годишен технически преглед. Предстои да бъде установено дали евентуално нарушение е в причинно-следствена връзка с катастрофата, добавя БТА.

До края на деня се очаква процедурните действия с пътниците да приключат. Автобусната компания е осигурила друг автобус, с който те да бъдат транспортирани до София. Разследващите записват претенциите им за липсващ багаж и лични вещи, унищожени при пожара.

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