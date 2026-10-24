Служители на летището свидетелстват, че 22-годишният младеж е бил афектиран още при пристигането си

11440 Стопкадър от NOVA

Чуйте статията:

22-годишният курсист, който по-рано днес открадна малък самолет "Чесна", излетя с него и след това се разби, пристигнал ядосан на летището в плевенското село Бохот.

Всички снимки вижте ТУК >>>

Снимка: БТА

"Колегата се обади, че курсист, за когото предполага, че има някакъв проблем с приятелката си, се е качил без предупреждение на самолета и е излетял. Служителите на пистата са се опитали да го хванат, забелязали са, че е афектиран, но той е излетял", разказа пред NOVA собственикът на летището Антон Георгиев.

Снимка: БТА

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Машината се е разбила в двора на частен имот в село Бохот. За късмет, имотът е бил празен. Антон Георгиев заяви още, че учебният самолет е бил напълно изправен технически.

Снимка: БТА

Сигналът за тежкия инцидент е подаден около 15:30 часа в ОДМВР - Велико Търново. На мястото на трагедията са изпратени екипи на спешна помощ и органите на реда.

Край плевенското село Бохот функционира специализиран учебен център за подготовка на авиатори и летище, което традиционно се използва както за нуждите на местната учебна дейност, така и от селскостопанската авиация.

Снимка: БТА

​За случая вече е уведомена Окръжна прокуратура - Плевен.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.