Младият курсист, който открадна малък самолет и се разби с него, имал проблеми с гаджето (снимки)
Служители на летището свидетелстват, че 22-годишният младеж е бил афектиран още при пристигането си
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22-годишният курсист, който по-рано днес открадна малък самолет "Чесна", излетя с него и след това се разби, пристигнал ядосан на летището в плевенското село Бохот.
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"Колегата се обади, че курсист, за когото предполага, че има някакъв проблем с приятелката си, се е качил без предупреждение на самолета и е излетял. Служителите на пистата са се опитали да го хванат, забелязали са, че е афектиран, но той е излетял", разказа пред NOVA собственикът на летището Антон Георгиев.
Машината се е разбила в двора на частен имот в село Бохот. За късмет, имотът е бил празен. Антон Георгиев заяви още, че учебният самолет е бил напълно изправен технически.
Сигналът за тежкия инцидент е подаден около 15:30 часа в ОДМВР - Велико Търново. На мястото на трагедията са изпратени екипи на спешна помощ и органите на реда.
Край плевенското село Бохот функционира специализиран учебен център за подготовка на авиатори и летище, което традиционно се използва както за нуждите на местната учебна дейност, така и от селскостопанската авиация.
За случая вече е уведомена Окръжна прокуратура - Плевен.