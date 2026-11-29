Оглед на "Кайрос" ще се направи след четвъртък, когато прогнозата е за подобряване на метеорологичната обстановка

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Заседналият край Созопол танкер "Кайрос" не представлява опасност. Той се намира на сигурно място и не пренася мазут. Корабът е с двойно дъно и това служи като буфер. Това заяви Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията, на брифинг в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).

Според него обстановката не налага свикването на кризисен щаб, предаде БТА. Свикан е оперативен щаб, който работи според изготвения от МТС план. Оглед на танкера ще се направи след четвъртък, когато прогнозата е за подобряване на метеорологичната обстановка.

В момента не е нужна евакуацията на двамата моряци на борда, които са китайски граждани. Подържа се постоянна връзка с тях, то засега те не за заявили желание да бъдат евакуирани.

Транспортният министър заяви, че предвид местоположението на кораба на морския бряг на България, той вече се води за потънало имущество. Тоест това е различна хипотеза по морското право. Даден е срок от 30 дни за изтегляне на кораба и ако това не се случи, държавата смята да предприеме действия, допълни той.

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Снимка: БТА

Посланикът на Китай у нас Дай Цинли е уведомен за ситуацията, предвид че собственикът на танкера "Кайрос" е китайска компания, регистрирана в Хонконг.

Министър Пеев обяви, че се подготвят законодателни промени, които да дадат по-големи правомощия на държавата при подобни ситуации, защото по морското право при известен корабособственик правата и задълженията са изцяло негова компетенция. В момента държавата може да налага глоби и да търси правата си по съдебен начин.

Антон Златанов, главен комисар на Министерството на вътрешните работи, изтъкна добрата комуникация и взаимодействие между институциите около танкера "Кайрос". Той беше категоричен, че не могат да се предвидят всички възможни ситуации.

В същото време основните притеснения на хората са заради миризмата на гориво, която се усеща в района, съобщи БНТ.

Веселин Анестиев, зам.-областен управител на Бургас, обобщи одисеята с танкера: "Оттук нататък, на този етап, нищо не може да се направи. Виждате каква е метеорологичната обстановка. Още повече, че те умишлено, собственикът на кораба, оставяше хора на самия кораб с цел да се установи неговата собственост, да се констатира, че има собственост. Някакъв китаец, който никой не го е виждал, прави цялата държава на маймуна. Това е положението".

Това не е първата аварийна ситуация с "Кайрос" в български води. Корабът беше изоставен край Ахтопол на 5 декември миналата година от турския влекач "Тимур бей". Танкерът е бил един от двата плавателни съда, поразени от дронове в Черно море дни преди това. След инцидента корабът загуби възможността да се придвижва самостоятелно и беше изтеглен до Бургаския залив.

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