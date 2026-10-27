Пътният инцидент е станал в района на Лютидол, докато шофьорът е бил извън автомобила, за да провери защо пуши

13567 Снимка: Фейсбук, група "Джигити бг"

Чуйте статията:

Катастрофа с жертва затвори главен път Е79 в района на Лютидол и предизвика огромно задръстване.

По първоначална информация лек автомобил се е движел в посока София, когато водачът му спрял край пътя. Той отбил, спрял и излязъл до колата, тъй като забелязал, че е започнала да пуши в движение.

В този момент, докато е бил до колата си, за да провери какъв е проблемът, е бил блъснат от преминаващ микробус, потвърдиха от МВР. Инцидентът е станал рано сутринта, на разсъмване и предизвика опашка от автомобили по направлението Мездра - Ботевград.

Ударът е бил изключително силен и 40-годишният шофьор е починал на място. Заради тежкото пътнотранспортно произшествие движението по главен път Е79 в района е затворено.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че е временно ограничено движението при 170-и км по пътя I-1 Ребърково - Лютидол.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Въведени са обходни маршрути през Искърското дефиле и през село Рашково.

Стопкадър от bTV

Обходният маршрут за леките автомобили в посока Ботевград е следният - път III-161 Ребърково - Рашково - Ботевград, oт Ботевград в посока Мездра - по път I-1. За тежкотоварните автомобили в посока София: път II-16 Ребърково - Своге - София, от Ботевград в посока Мездра - по път I-1.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Предстои да бъдат изяснени причините и обстоятелствата, довели до трагичния инцидент.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.