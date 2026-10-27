Микробус блъсна и уби водач на Е79, застанал до аварирала кола, затвориха главния път
Пътният инцидент е станал в района на Лютидол, докато шофьорът е бил извън автомобила, за да провери защо пуши
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Катастрофа с жертва затвори главен път Е79 в района на Лютидол и предизвика огромно задръстване.
Войната по пътищата
По първоначална информация лек автомобил се е движел в посока София, когато водачът му спрял край пътя. Той отбил, спрял и излязъл до колата, тъй като забелязал, че е започнала да пуши в движение.
В този момент, докато е бил до колата си, за да провери какъв е проблемът, е бил блъснат от преминаващ микробус, потвърдиха от МВР. Инцидентът е станал рано сутринта, на разсъмване и предизвика опашка от автомобили по направлението Мездра - Ботевград.
Ударът е бил изключително силен и 40-годишният шофьор е починал на място. Заради тежкото пътнотранспортно произшествие движението по главен път Е79 в района е затворено.
От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че е временно ограничено движението при 170-и км по пътя I-1 Ребърково - Лютидол.
Въведени са обходни маршрути през Искърското дефиле и през село Рашково.
Обходният маршрут за леките автомобили в посока Ботевград е следният - път III-161 Ребърково - Рашково - Ботевград, oт Ботевград в посока Мездра - по път I-1. За тежкотоварните автомобили в посока София: път II-16 Ребърково - Своге - София, от Ботевград в посока Мездра - по път I-1.
Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Предстои да бъдат изяснени причините и обстоятелствата, довели до трагичния инцидент.