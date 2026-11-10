Ранените са десетки, военните вдигнаха "Спартан" да извози пострадалите. Магистралата е затворена и в двете посоки при Зимница,

120185 Снимка: БТА

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Над 10 души са загиналите при мащабните две верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Зимница, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков, цитиран от БТА. Единият инцидент стана при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София. Причината за катастрофата е намалената видимост поради мъгла в района, посочиха от МВР. До момента движението е затворено в двете посоки на магистралата.

Има и много ранени хора. 11 от пострадалите са настанени в ямболската болница в тежко състояние, каза заместник-директорът ѝ д-р Валентин Вълчев. Седем от ранените са с политравми, трима са с фрактури на крайници, установява се в момента състоянието на останалите, посочи д-р Вълчев.

В катастрофите участват както автомобили, така и тежкотоварни превозни средства. Все още не е известен точният им брой, каза директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов.

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На всеки 2-3 минути на мястото на двете верижни катастрофи идва линейка. Военнотранспортен самолет "Спартан" е излетял за Бургас и е в готовност да окаже съдействие за транспортиране на пострадали от верижните катастрофи магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

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Снимка: БТА

"Има затиснати хора", каза по-рано и началникът на "Пътна полиция"- Ямбол гл. инспектор Тодор Мишинов. На места се е наложило да бъдат рязани ламарини, за да извадят пострадалите.

Снимка: БТА

Веднага след пътния инцидент с участието на над 50 превозни средства са задействани спешните служби, полицията и дори армията.

По разказ на очевидец, който е участник във верижната катастрофа, видимостта заради мъглата е била не повече от 30 метра. Мъжът разказа в ефира на Нова телевизия, че при едната верижна катастрофа има и изгоряла кола. Човекът разказа, че вече катастрофирали шофьори са махали на идващи след тях автомобили, за да ги предупредят да не се ударят и те, и да намалят скоростта.

По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев към мястото на тежкия пътен инцидент на магистрала "Тракия" пътуват изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов, съобщиха от МВР. Здравният министър Катя Ивкова също е тръгнала към мястото на инцидента.

Снимка: БТА

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут: п.в. "Карнобат" - път I-6 "Петолъчката" - Сливен - път II-53 - п.в. "Крушаре". Движението се регулира от екип на "Пътна полиция".

Снимка: БТА

На място са изпратени екипи на Пътна полиция, а движението и в двете посоки се регулира от униформени служители. Задействана е системата BG-ALERT. В спасителните и медицинските действия участват екипи на Спешна помощ от Ямбол, Сливен и Бургас.

Снимка: БТА

Първият сигнал за пътнотранспортно произшествие е подаден около 7.10 часа. Катастрофата е в посока Бургас, в района на 289-ия километър. Малко по-късно е постъпил сигнал и за втори инцидент - в платното за София.

Снимка: БТА

Причината, която се сочи за причина за двете тежки пътнотранспортни произшествия с много коли, е гъстата мъгла и влажната пътна настилка. Има обърнат извън платното камион, сблъскали са се също така леки коли и автобуси, а медицинският хеликоптер, изпратен от Сливен, първоначално не успя да кацне на мястото на инцидента. Образувана е колона от автомобили от 288-и км до пътен възел "Кабиле".

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