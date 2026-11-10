Повече от 10 души са загиналите във верижните катастрофи на "Тракия"
Ранените са десетки, военните вдигнаха "Спартан" да извози пострадалите. Магистралата е затворена и в двете посоки при Зимница,
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Над 10 души са загиналите при мащабните две верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Зимница, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков, цитиран от БТА. Единият инцидент стана при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а другият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София. Причината за катастрофата е намалената видимост поради мъгла в района, посочиха от МВР. До момента движението е затворено в двете посоки на магистралата.
Войната по пътищата
Има и много ранени хора. 11 от пострадалите са настанени в ямболската болница в тежко състояние, каза заместник-директорът ѝ д-р Валентин Вълчев. Седем от ранените са с политравми, трима са с фрактури на крайници, установява се в момента състоянието на останалите, посочи д-р Вълчев.
В катастрофите участват както автомобили, така и тежкотоварни превозни средства. Все още не е известен точният им брой, каза директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов.
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На всеки 2-3 минути на мястото на двете верижни катастрофи идва линейка. Военнотранспортен самолет "Спартан" е излетял за Бургас и е в готовност да окаже съдействие за транспортиране на пострадали от верижните катастрофи магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница" до Ямбол, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.
"Има затиснати хора", каза по-рано и началникът на "Пътна полиция"- Ямбол гл. инспектор Тодор Мишинов. На места се е наложило да бъдат рязани ламарини, за да извадят пострадалите.
Веднага след пътния инцидент с участието на над 50 превозни средства са задействани спешните служби, полицията и дори армията.
По разказ на очевидец, който е участник във верижната катастрофа, видимостта заради мъглата е била не повече от 30 метра. Мъжът разказа в ефира на Нова телевизия, че при едната верижна катастрофа има и изгоряла кола. Човекът разказа, че вече катастрофирали шофьори са махали на идващи след тях автомобили, за да ги предупредят да не се ударят и те, и да намалят скоростта.
По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев към мястото на тежкия пътен инцидент на магистрала "Тракия" пътуват изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов, съобщиха от МВР. Здравният министър Катя Ивкова също е тръгнала към мястото на инцидента.
Трафикът се пренасочва по обходен маршрут: п.в. "Карнобат" - път I-6 "Петолъчката" - Сливен - път II-53 - п.в. "Крушаре". Движението се регулира от екип на "Пътна полиция".
На място са изпратени екипи на Пътна полиция, а движението и в двете посоки се регулира от униформени служители. Задействана е системата BG-ALERT. В спасителните и медицинските действия участват екипи на Спешна помощ от Ямбол, Сливен и Бургас.
Първият сигнал за пътнотранспортно произшествие е подаден около 7.10 часа. Катастрофата е в посока Бургас, в района на 289-ия километър. Малко по-късно е постъпил сигнал и за втори инцидент - в платното за София.
Причината, която се сочи за причина за двете тежки пътнотранспортни произшествия с много коли, е гъстата мъгла и влажната пътна настилка. Има обърнат извън платното камион, сблъскали са се също така леки коли и автобуси, а медицинският хеликоптер, изпратен от Сливен, първоначално не успя да кацне на мястото на инцидента. Образувана е колона от автомобили от 288-и км до пътен възел "Кабиле".