В колоната от коли има и цистерна с пропан-бутан

18019 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

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Медицинският хеликоптер, извикан да извозва пострадали от двете верижни катастрофи на АМ "Тракия", не е успял да кацне. Причина за това е гъстата мъгла, свидетелства пред bTV очевидец на инцидента тази сутрин. Към момента информацията за около 50 пострадали не е финална, тъй като спасителните екипи все още не са стигнали до всички около 50 превозни средства.

"Има затиснати хора. За съжаление, вероятно има загинали", коментира пред NOVA nачалникът на сектор "Пътна полиция" в ОДМВР-Ямбол главен инспектор Тодор Мишинов. Той подчерта, че все още няма окончателно потвърждение за точния брой на жертвите поради наличието на всякакви видове превозни средства в мелето, включително коли, камиони и автобуси.

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Очевидецът Тодор Тенев разказа в ефира на bTV за трудностите пред въздушната линейка на мястото на произшествието.

"Хеликоптерът не можа да кацне обаче. Кръжа около 20-30 минути, той така и не кацна медицинският хеликоптер", заяви Тенев. Той допълни, че наземните линейки и спасителните екипи на пожарната са дошли навреме и бързо са извели първите ранени от деформираните купета.

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Председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова съобщи пред bTV, че сред катастрофиралите автомобили се намира и цистерна с пропан-бутан, което налага изключителна бдителност при аварийните действия.

Заместник-директорът на многопрофилната болница в Ямбол д-р Валентин Вълчев съобщи за приети седем души в тежко състояние с политравми в шоковата зала. Tой обясни, че лечебното заведение не разполага със звено по неврохирургия и пациентите със специфични травми се пренасочват по спешност към болниците в Сливен, Стара Загора и Бургас.

Кореспондентът на БНТ Елица Хаджиколева предаде от региона, че капацитетът за прием на пострадали в Ямбол е препълнен и налага координация със съседните лечебни заведения.

Снимка: БТА

От Агенция "Пътна инфраструктура" информираха за организирани обходни маршрути след пълното затваряне на магистралата при 289-ия километър. За облекчаване на трафика полицейските органи демонтираха участък от средната мантинела за организирано обръщане на блокираните колони от автомобили.

Снимка: БТА

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