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Двегодишно мече слезе в Благоевград и се разходи по улиците на един от кварталите на града, преди вероятно да намери пътя обратно към гората. Необичайният посетител е заснет от охранителни камери в ранните часове на вчерашния ден, а след появата му горските служители са поставили фотокапани, за да следят за евентуално повторно навлизане в населеното място.  

Животното е преминало по две улици в квартал, разположен в непосредствена близост до горски територии. Цялата му разходка е продължила около пет-шест минути, през които мечето е тичало и е търсело изход обратно към естествената си среда, съобщи инж. Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие пред БТА.

Служителите на предприятието реагирали след публикация в социалните мрежи. За да проверят достоверността на разпространеното видео, те прегледали записи от охранителни камери и от съседни къщи.

"Незнайно защо се е заблудило да навлезе в урбанизираната територия, най-вероятно подгонено от безстопанствени кучета или поради някаква друга причина", коментира инж. Ангелов.

Според него кадрите показват, че животното е било силно стресирано и през цялото време се е опитвало да намери път към гората.

"Вероятно става въпрос за двегодишно мече, тъй като на тази възраст майката изоставя мечетата си, преди да роди следващите малки", поясни Ангелов. Именно при младите индивиди се случва да се заблудят и да навлязат в територия, която не е присъща за вида.

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Веднага след установяването на случая са предприети действия съгласно утвърдения протокол за реакция при навлизане на кафява мечка в населено място. Горските служители са извършили обход и претърсване на района, но не са открили следи, че животното все още се намира в града.

"Няма индикация, че животинчето е тук, най-вероятно вече се е прибрало в гората, достатъчно уплашено от предната вечер, в която е направило разходка по улиците", посочи Ангелов.

Като допълнителна превантивна мярка на границата между квартала и горската територия са поставени фотокапани. Чрез тях ще се следи дали мечето няма да се появи отново през следващите дни.

Ако бъде установено повторно навлизане, първоначално ще бъдат предприети действия за прогонване на животното. При липса на резултат се предвижда то да бъде упоено и преместено в район, отдалечен от населени места.

Според инж. Петко Ангелов това е първият регистриран случай на навлизане на кафява мечка в урбанизираната територия на самия Благоевград.

Той увери, че са предприети необходимите мерки за предотвратяване на повторна поява на животното по градските улици.

Преди дни мечка беше забелязана в близост до Симеоновския лифт, в района на хижа "Северина" на Витоша в неделя. 

По-рано този месец зачестили появи на мечки в близост до населени места вдигнаха на крак горските и общинските власти в Южна България. Докато в Родопите институциите успешно уловиха и преместиха в ловно стопанство "Кормисош" двете млади мечки, които седмици наред навлизаха в девинското село Гьоврен, в Сандански бе забелязан едър хищник над градския зоокът, което наложи спешни предупреждения към жителите и туристите да избягват разходките в района.

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