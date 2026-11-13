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Стряскаща случка се разигра в офис на търговско дружество във Велико Търново, предаде кореспондентът на NOVA. 21-годишен жител на старата столица реши да внесе "екзотика" в ежедневието на служителите и клиентите, влизайки в помещението с... жив питон, увит около врата му.

Домашен питон избяга от терариума си в апартамент в София
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Според информация от полицията, младият мъж решил да отправи зловеща заплаха към присъстващ мъж, като го предупредил, че ще хвърли змията върху него. Нестандартната и агресивна проява е стреснала и възмутила и други клиенти в офиса - сред тях и гражданин с малко дете.

След сигнал на място е пристигнала полиция и е установено нарушение на обществения ред.

На 12 ноември на нарушителя е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство. С решение на Районния съд във Велико Търново на младия любител на влечугите е наложена глоба в размер на 60 евро.

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