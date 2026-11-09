Мъж оцеля по чудо след падане в 15-метров кладенец в Плевенско
Той се е разминал само с охлузни рани и няма тежки травми
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60-годишен мъж оцеля по чудо, след като падна в 15-метров кладенец в плевенското село Бреница.
Сигналът за инцидента е подаден на 6 ноември, съобщи dariknews. Огнеборците са успели успешно да извадят пострадалия от дълбокия геран.
Мъжът е с охлузни рани и няма тежки травми предвид голямата височина на падането.
През юли 2023 г. пожарникари от Търговище спасиха друг човек, паднал в десетметров кладенец. Пострадалият 64-годишен мъж слязъл по стълба в него, за да извърши ремонтни дейности. Стълбата била закрепена за горния край на кладенеца с две въжета. Впоследствие едно от въжетата се скъсало и човекът паднал в кладенеца.
Престоял е там около три часа в студената вода с дълбочина около 1,20 метра. Съседи чули виковете му и се обадили на тел. 112.
Тъй като кладенецът е бил тесен и на практика не било възможно да бъдат спуснати спасители в него, за да помогнат на изпадналия в беда гражданин, пожарникарите спуснали към дъното на кладенеца четиризвенна стълба. Пострадалият се изкачил по нея и бил измъкнат оттам в сравнително добро общо състояние, но премръзнал. Впоследствие мъжът е получил шок, вероятно причинен от голямата температурна разлика между водата в кладенеца и жегите навън, но той бързо бил овладян от пристигналия на мястото на инцидента екип на "Спешна помощ".
Преди години пожарникари от Търговище спасиха крава, паднала в кладенец. Случаят е от септември 2021 г. в търговищкото село Васил Левски.