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Мъж на 68 години от Габровско е получил около 50 процента изгаряния по главата и тялото при инцидент по време на варене на ракия. Това съобщи за БТА д-р Минко Михов, директор на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" в Габрово.

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Инцидентът е станал около 14:30 часа в село Стефаново. След установяване на състоянието му в габровската областна болница е взето решение пациентът да бъде транспортиран до специализираната клиника по изгаряния на спешната болница "Пирогов" в София.

Мъжът ще бъде превозен с линейка, тъй като медицинският хеликоптер не може да извършва полети в тъмната част на денонощието, обясни д-р Михов.

Причините за инцидента се изясняват от полицията.

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