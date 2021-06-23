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28-годишен мъж, 16-годишно момиче и 6-месечно бебе пострадаха при катастрофа в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР в морския град.

Сигнал за инцидента, който е станал на кръстовището на бургаските улици “Захари Стоянов” и “Георги Папаянов”, е подаден снощи около 22.30 часа.

Лек автомобил “Пежо 307”, с бургаска регистрация, управляван от 28-годишен бургазлия, при извършване на ляв завой отнема предимството и допуска катастрофа с правомерно движещия се в права посока лек автомобил “Форд Мондео”, с бургаска регистрация, управляван от 22-годишен бургазлия.

От удара пежото отскача и се блъска в спрелия и изчакващ да завие наляво лек автомобил “Ауди Q 2“, със софийска регистрация, управляван от 41-годишен бургазлия. След сблъсъка фордът се запалва, като огънят е потушен от един противопожарен автомобил и трима огнеборци.

Пострадали са водачът на лекия автомобил “Форд”, който е със скъсан менискус, фрактура на стъпалото и травма на гръдния кош, 16-годишно момиче с общи наранявания и 6-месечно момиченце.

Бебето е настанено за наблюдение в отделението по неврохирургия към УМБАЛ - Бургас, а мъжът и момичето са прегледани и освободени за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство.