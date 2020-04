840 Снимка: Twitter скрийншот

Маргарет Трюдо, майката на канадския премиер Джъстин Трюдо, беше приета по спешност в болница в Монреал заради избухнал в дома й пожар, предаде Франс прес, като се позова на местни медии.

Радио Канада съобщи, че 71-годишната Маргарет Трюдо, вдовица на бившия премиер Пиер Трюдо, е приета в болница, защото се почувствала зле от вдишания дим. Животът й обаче не е в опасност.

Причините за пожара остават неясни. Той пламнал снощи на терасата в апартамента на госпожа Трюдо, която живее в 7-етажен блок.

Prime Minister Justin Trudeau's mother, Margaret Trudeau, is being treated in hospital for smoke inhalation after a Monday night fire at a Montreal apartment building, Radio-Canada reports. Her life is not thought to be in danger. https://t.co/aUNQjc4nX8 — CBC News Alerts (@CBCAlerts) April 28, 2020

Около 70 пожарникари бързо пристигнали на място и изгасили пожара. Три семейства са били евакуирани от блока.

Building fire has dozens of people run from their apartment’s in the middle of the night. Firefighter raced to the intersection of Atwater and Dr Penfield Avenue in Montreal. One person sent to hospital. Crews says please avoid the area. @CTVMontreal pic.twitter.com/iyerZFiEP4 — Cosmo Santamaria (@cosmoCTV) April 28, 2020

Канадският премиер заяви, че е говорил с майка си след приемането й в болница и тя му казала, че се чувства добре.