53-годишният мъж се е качил на покрива на мотрисата, без напрежението в контактната мрежа да е било изключено

7759 Снимка: НКЖИ

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Днес около обяд 53-годишен машинист е загинал при инцидент с локомотив на Централна гара в София, съобщиха за bTV служители на БДЖ.

Машинистът е обслужвал влак № 1620 с локомотив на "БДЖ - Пътнически превози" от депо Пловдив, според информация на служители.

При прегариране на локомотива в западната гърловина на гарата - мястото, където железопътните коловози се събират и разклоняват - се е счупил токоснемателят (пантографът). Това е съоръжението на покрива на локомотива, чрез което той получава електричество от контактната мрежа над релсите.

При подобна повреда машинистът трябва да поиска изключване на електрозахранването, след което проводниците да бъдат обезопасени със специални заземителни щанги.

Според първоначална информация на служители обаче 53-годишният мъж се е качил на покрива на локомотива, без напрежението в контактната мрежа да е било изключено. Там е бил поразен от електрически ток и е загинал.

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Предстои разследването да установи точната последователност на действията и обстоятелствата, довели до трагичния инцидент.

Днес всички влаковете през Централна гара София бяха спрени в 11:55 ч. заради повредата на токоснемателя и последвалото прекъсване на захранването на контактната мрежа.

Движението на всички заминаващи влакове от София остава преустановено.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.