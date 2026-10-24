Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Днес около обяд 53-годишен машинист е загинал при инцидент с локомотив на Централна гара в София, съобщиха за bTV служители на БДЖ.

Още по темата

Машинистът е обслужвал влак № 1620 с локомотив на "БДЖ - Пътнически превози" от депо Пловдив, според информация на служители.

При прегариране на локомотива в западната гърловина на гарата - мястото, където железопътните коловози се събират и разклоняват - се е счупил токоснемателят (пантографът). Това е съоръжението на покрива на локомотива, чрез което той получава електричество от контактната мрежа над релсите.

При подобна повреда машинистът трябва да поиска изключване на електрозахранването, след което проводниците да бъдат обезопасени със специални заземителни щанги.

Според първоначална информация на служители обаче 53-годишният мъж се е качил на покрива на локомотива, без напрежението в контактната мрежа да е било изключено. Там е бил поразен от електрически ток и е загинал.

Предстои разследването да установи точната последователност на действията и обстоятелствата, довели до трагичния инцидент.

Днес всички влаковете през Централна гара София бяха спрени в 11:55 ч. заради повредата на токоснемателя и последвалото прекъсване на захранването на контактната мрежа.

Инцидент спря движението на влаковете през Централна гара София
Виж още Инцидент спря движението на влаковете през Централна гара София

Движението на всички заминаващи влакове от София остава преустановено.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Когато свободата изисква да се отречеш от себе си. Алтеа Лазай за ролята си в “Остайница” Лайф
Когато свободата изисква да се отречеш от себе си. Алтеа Лазай за ролята си в “Остайница”
3564
Русия се завърна официално в международния футбол с 11:0 Корнер
Русия се завърна официално в международния футбол с 11:0
28398
Тръмп отмени 50-процентните мита върху част от канадските стоки Бизнес
Тръмп отмени 50-процентните мита върху част от канадските стоки
1713
6 нови функции на първия сгъваем iPhone, които могат да променят начина, по който използваме телефоните си IT
6 нови функции на първия сгъваем iPhone, които могат да променят начина, по който използваме телефон...
5345
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му във Великобритания Impressio
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му ...
2162
Краят на света е на 13 ноември? URBN
Краят на света е на 13 ноември?
1538
Мартин Захариев пред Dir.bg: Забихме карфица на картата, сега трябва да "продадем" историята си Trip
Мартин Захариев пред Dir.bg: Забихме карфица на картата, сега трябва да "продадем" историята си
17261
Мързелива баница с праз и сирене: Хрупкава отгоре, сочна отвътре и без редене на кори Вкусотии
Мързелива баница с праз и сирене: Хрупкава отгоре, сочна отвътре и без редене на кори
2981