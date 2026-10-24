Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Чуйте статията:
Малък самолет "Чесна" е паднал в двор в плевенското село Бохот. Загинал е 22-годишният пилот, съобщи за БТА говорителят на Областна дирекция на МВР - Плевен Мариана Цветкова.
Сигналът за катастрофата е постъпил в 15:30 часа.
При падането на летателния апарат няма пострадали сгради и жители на селото.
Мъжът е бил млад курсист, а полетът не е бил част от обучението му - той се е качил сам и е излетял без разрешение, съобщи бТВ.
Свидетелят, който е подал сигнала до 112, е видял как пилотът прави маневри във въздуха, след което изпуска самолета и се забива в двор на съседна къща. В този момент вътре не е имало хора.
Денят в няколко минути
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Екипи на полицията и пожарната са на място. Причините за инцидента се изясняват. Случаят ще бъде докладван в Окръжна прокуратура - Плевен.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.