Ловец застреля гъбар, помислил го за диво животно
Инцидентът е станал в гората над село Горно Дряново, община Гърмен
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По време на лов мъж е бил прострелян по погрешка и е издъхнал на място в гората над село Горно Дряново, община Гърмен, съобщи БНТ.
По неофициална информация ловецът е от местната ловна дружинка. Обяснил, че е объркал гъбаря с диво животно.
От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград казаха, че е образувано следствено дело по случая. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.