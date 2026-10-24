Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

По време на лов мъж е бил прострелян по погрешка и е издъхнал на място в гората над село Горно Дряново, община Гърмен, съобщи БНТ.

По неофициална информация ловецът е от местната ловна дружинка. Обяснил, че е объркал гъбаря с диво животно.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград казаха, че е образувано следствено дело по случая. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Когато свободата изисква да се отречеш от себе си. Алтеа Лазай за ролята си в “Остайница” Лайф
Когато свободата изисква да се отречеш от себе си. Алтеа Лазай за ролята си в “Остайница”
3564
Русия се завърна официално в международния футбол с 11:0 Корнер
Русия се завърна официално в международния футбол с 11:0
28398
Тръмп отмени 50-процентните мита върху част от канадските стоки Бизнес
Тръмп отмени 50-процентните мита върху част от канадските стоки
1713
6 нови функции на първия сгъваем iPhone, които могат да променят начина, по който използваме телефоните си IT
6 нови функции на първия сгъваем iPhone, които могат да променят начина, по който използваме телефон...
5345
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му във Великобритания Impressio
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му ...
2162
Краят на света е на 13 ноември? URBN
Краят на света е на 13 ноември?
1538
Мартин Захариев пред Dir.bg: Забихме карфица на картата, сега трябва да "продадем" историята си Trip
Мартин Захариев пред Dir.bg: Забихме карфица на картата, сега трябва да "продадем" историята си
17261
Мързелива баница с праз и сирене: Хрупкава отгоре, сочна отвътре и без редене на кори Вкусотии
Мързелива баница с праз и сирене: Хрупкава отгоре, сочна отвътре и без редене на кори
2981