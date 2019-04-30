1700 Снимка: Haskovo.net

Лек автомобил отсече дървета и се обърна по таван край хасковското село Въгларово, Хасковско, съобщи Haskovo.net. Инцидентът е станал в ранния следобед днес.

Според следите от автомобилните гуми водачът на колата се е движел от селото към областния град. Отсякъл е дървета вдясно по посока на движението и автомобилът се е обърнал по таван. Инцидентът е заснет от минувач.

Близо половин час след катастрофата колата я нямало. Автомобилът е бил върнат обратно на гумите си и водачът изчезнал с него.

Край мястото на инцидента имаше мъж с джип, който беше видимо притеснен. Той обаче заяви, че нищо не е видял и потегли.