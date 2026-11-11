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Няма обаждания до тел. 112 от граждани с данни за опасни условия на пътя преди верижната катастрофа на магистрала "Тракия", заяви директорът на националната система Красимир Димитров в "Лице в лице" по бТВ.

Войната по пътищата

"Направихме проверка в нашата система. Нямаме такива обаждания, които са постъпили от граждани, че в района има мъгла и че движението има предпоставки за пътнотранспортно произшествие", обясни той. Димитров уточни, че при подобен сигнал информацията незабавно се предава на полицията, Агенция "Пътна инфраструктура" и останалите служби за спешно реагиране.

"Първият сигнал е получен в 7:01 ч. от така наречения eCall. Той автоматично дава информация, че има пътнотранспортно произшествие, че водачът не може да разговаря и това автоматично идва при нас в 112", обясни Димитров. Системата изпраща GPS координатите на автомобила, което позволява точното локализиране на произшествието и незабавното уведомяване на спасителните служби. Вторият сигнал е постъпил в 7:02 ч. от телефон на човек, претърпял катастрофа.

"Около 3 минути след подаването всички служби вече са реагирали. А вече в рамките на 7-8 минути всички са изпратили екипи към мястото", заяви Димитров. Той обясни, че една от първите задачи на полицията е била да спре движението в двете посоки на магистралата, за да предотврати последващи катастрофи. Около 8:00 ч. е бил мобилизиран и медицински хеликоптер, който обаче не успя да кацне на местопроизшествието.

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"Имаме 41 сигнала за това произшествие, в които имаме допълнителна информация за самото произшествие, която предаваме веднага към полиция, пожарна и "Бърза помощ", обобщи Красимир Димитров. Най-притеснителен е бил сигналът за заклещено дете, но се оказало, че не е вярно.

Директорът на 112 нарече герои двама водачи на камиони, които предотвратили още по-тежки последици. "Те са направили геройски постъпки, за да намалят жертвите в това произшествие, като са запазили самообладание", каза той. По думите му пред камионите имало микробуси с пътници, които останали невредими.

Единият водач е карал цистерна, пълна с кислород за болници в Бургас и Сливен. "Той най-добре и адекватно е спрял, така че да не пострада самата цистерна от удара или да се възпламени, с което е спасил живота на десетки хора, които са били на място", оцени действия му Димитров.

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Димитров подкрепи идеята за въвеждане на единен медицински стандарт за обучение на всички служби, участващи в спасителни операции. "За момента всеки оказва помощ според своето образование и начина, по който е обучен", посочи той. Той подчерта, че гражданите също могат да помогнат при тежки произшествия, но трябва да следват указанията на медицинските специалисти и пожарникарите.

Директорът на 112 коментира възможностите за предотвратяване на подобни трагедии чрез по-добра сигнализация и наблюдение на опасните пътни участъци.

"Собственикът на пътя трябва да има постоянни обходи. Когато стане нещо, трябва превантивни мерки. Аз винаги говоря от години за превантивните мерки", заяви Димитров. Според него е необходимо своевременно да се подава информация за гъста мъгла, заледяване и други опасности, за да могат отговорните институции да реагират, защото, по думите му, не може да се разположи полиция на всеки 10 км.

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