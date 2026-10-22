"Не можеш да удряш, блъскаш и унижаваш една жена журналистка и след това да си тръгнеш, докато тя лежи в безсъзнание на тротоара", каза лидерът на "Възраждане"

2712 Снимка: "Възраждане"

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Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска оставка, но не тази на началника на НСО, както настоя Андрей Гюров, а директно на президента Илияна Йотова.

"Потресен съм от поведението на Националната служба за охрана и искам незабавната оставка на президента", обяви във "Фейсбук" Костадинов по повод инцидента, при който служител на НСО повали на земята журналистката Соня Колтуклиева.

Той се мотивира и защо се прицелва в държавния глава, след като охранител от НСО събори на земята репортера на ПИК.

"Службата е пряко подчинена на президентската институция и отговорността е на държавния глава. Очаквам оставката на г-жа Йотова утре и настоявам незабавно да се оттегли от президентската надпревара", призова Костадинов.

Той разкритикува и и председателката на парламента, която си е заминала с колата на НСО веднага след инцидента. "Що се отнася до г-жа Доцова, смятам, че тя самата трябва да даде обяснение на своето поведение", добави той.

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"Много пъти съм припомнял, че там, където свършва законът, започва моралът. Време е "Прогресивна България" да се сети за това, ако въобще го знае, преди окончателно да мутира в "Агресивна България", заяви лидерът на "Възраждане".

Той коментира, че дори да не харесваш един журналист, така не се прави.

"Аз съм бил много пъти прицел на думи и коментари от г-жа Соня Колтуклиева, които не са ми харесвали, но дори и да не се харесваме, възпитанието ни изисква на първо място да се уважаваме", коментира Костадинов.

"Не можеш да удряш, блъскаш и унижаваш една жена журналистка, при това възрастна, и след това да си тръгнеш, докато тя лежи в безсъзнание на тротоара. Това е абсолютно неоправдано и нечовешко поведение", изрази възмущението си лидерът на "Възраждане".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.