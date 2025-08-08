Лек автомобил пламна в движение на бул. "Цариградско шосе" в столицата, недалеч от спирката до УМБАЛ "Св. Анна", в посока Пловдив. 

Инцидентът стана около 17.20 часа следобед в петък.

Автомобил се запали и блокира движението по ключов булевард в София (снимки)
Виж още Автомобил се запали и блокира движението по ключов булевард в София (снимки)

След като лекият автомобил "Пежо" се възпламени, шофьори, които станаха очевидци, скочиха да помагат на водача и да гасят колата му. Всеки от тях се втурна с пожарогасител в ръка и успяха да потушат огъня.

Снимка: Надежда Христова, Dir.bg

Водачът на запалилата се кола не е пострадал. 

Заради сериозния инцидент на възловия булевард се образува километрична опашка, която започваше още от района на бившия хотел "Плиска" до Окръжна болница.

Снимка: Надежда Христова, Dir.bg

Статистиката на МВР за изминалото денонощие отчита 17 леки произшествия и два тежки пътни инцидента в София, при които има и двама ранени. Жертви няма.

Общо в страната за последните 24 часа са пострадали при катастрофи 34 души.

От началото на месеца катастрофите с ранени и загинали са 167, като девет са загинали, а 210 - ранени. От началото на годината в страната са станали 3947 катастрофи с 248 загинали и 4926 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 15 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., отбелязват от МВР.

 

