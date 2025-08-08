Инцидентът предизвика огромно задръстване от "Плиска" до спирката при УМБАЛ "Св. Анна"

Лек автомобил пламна в движение на бул. "Цариградско шосе" в столицата, недалеч от спирката до УМБАЛ "Св. Анна", в посока Пловдив.

Инцидентът стана около 17.20 часа следобед в петък.

След като лекият автомобил "Пежо" се възпламени, шофьори, които станаха очевидци, скочиха да помагат на водача и да гасят колата му. Всеки от тях се втурна с пожарогасител в ръка и успяха да потушат огъня.

Водачът на запалилата се кола не е пострадал.

Заради сериозния инцидент на възловия булевард се образува километрична опашка, която започваше още от района на бившия хотел "Плиска" до Окръжна болница.

Статистиката на МВР за изминалото денонощие отчита 17 леки произшествия и два тежки пътни инцидента в София, при които има и двама ранени. Жертви няма.

Общо в страната за последните 24 часа са пострадали при катастрофи 34 души.

От началото на месеца катастрофите с ранени и загинали са 167, като девет са загинали, а 210 - ранени. От началото на годината в страната са станали 3947 катастрофи с 248 загинали и 4926 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 15 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., отбелязват от МВР.

