Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Шофьор на лек автомобил загина, след като колата му се вряза в паркиран тир на пътя София-Сливница и избухна в пламъци. 

Войната по пътищата

За жестоката катастрофа, станала при разклона за село Пролеша около 19 часа, съобщи в профила си във Фейсбук пътният експерт Диана Русинова. 

Изпратени са екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. 

По първоначална информация водачът на колата шофирал с много висока скорост, когато е загубил управление и се е ударил в спрелия камион. Вследствие на сблъсъка автомобилът е навлязъл изцяло под полуремаркето на тира и се е запалил. 

Шофьорът е загинал на място. Колата му е напълно унищожена, задната част на камиона също е изпепелена.

Причините и обстоятелствата около тежкото произшествие предстои да бъдат изяснени. По непотвърдени данни на членове на Фейсбук групата "Катастрофи България" зад волана на лекия автомобил е била 20-годишна жена. 

Видео от инцидента може да видите ТУК>>>

Турски тир скъса мантинелите на АМ "Хемус" преди тунел "Топли дол" (видео/снимки)
Виж още Турски тир скъса мантинелите на АМ "Хемус" преди тунел "Топли дол" (видео/снимки)

24 души са ранени при 20 пътнотранспортни произшествия (ПТП) в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР.

В София са регистрирани едно тежко и 33 леки ПТП, един човек е пострадал.

От началото на месеца при катастрофи са загинали 48, а са ранени 732-ма души, а от началото на година загиналите са 411, ранените - над 7130 души.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Цялата истина за войната между Мелания и Иванка Тръмп Лайф
Цялата истина за войната между Мелания и Иванка Тръмп
12841
Легенди, военен оркестър и хиляди по трибуните откриха новия дом на ЦСКА (галерия) Корнер
Легенди, военен оркестър и хиляди по трибуните откриха новия дом на ЦСКА (галерия)
34546
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги Бизнес
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги
7754
Хакери на Пхенян са заподозрени за кибератаката срещу най-голямата борса за криптовалути в света IT
Хакери на Пхенян са заподозрени за кибератаката срещу най-голямата борса за криптовалути в света
1011
Меч от бронзовата епоха, открит в италианско езеро, е запазил остротата си след 3300 години Impressio
Меч от бронзовата епоха, открит в италианско езеро, е запазил остротата си след 3300 години
3007
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш URBN
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш
1833
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ Trip
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ
5825
Шоколадова торта с вишни без сложни приготовления: Три пласта чисто удоволствие Вкусотии
Шоколадова торта с вишни без сложни приготовления: Три пласта чисто удоволствие
1043