Жестоката катастрофа е станала на пътя за Сливница при разклона за село Пролеша

5407 Снимка: Facebook/Диана Русинова

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Шофьор на лек автомобил загина, след като колата му се вряза в паркиран тир на пътя София-Сливница и избухна в пламъци.

За жестоката катастрофа, станала при разклона за село Пролеша около 19 часа, съобщи в профила си във Фейсбук пътният експерт Диана Русинова.

Изпратени са екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната.

По първоначална информация водачът на колата шофирал с много висока скорост, когато е загубил управление и се е ударил в спрелия камион. Вследствие на сблъсъка автомобилът е навлязъл изцяло под полуремаркето на тира и се е запалил.

Шофьорът е загинал на място. Колата му е напълно унищожена, задната част на камиона също е изпепелена.

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Причините и обстоятелствата около тежкото произшествие предстои да бъдат изяснени. По непотвърдени данни на членове на Фейсбук групата "Катастрофи България" зад волана на лекия автомобил е била 20-годишна жена.

Видео от инцидента може да видите ТУК>>>

24 души са ранени при 20 пътнотранспортни произшествия (ПТП) в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР.

В София са регистрирани едно тежко и 33 леки ПТП, един човек е пострадал.

От началото на месеца при катастрофи са загинали 48, а са ранени 732-ма души, а от началото на година загиналите са 411, ранените - над 7130 души.

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