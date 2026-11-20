Лек автомобил пламна и изгоря при движение по ул. "Цар Александър II" във Видин, а шофьорът и пътувалата с него жена са получили леки изгаряния по ръцете. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.
Сигналът за пожара е подаден вчера в 15:41 часа. Екип на пожарната служба е потушил пламъците, но огънят е унищожил автомобила. Причината за инцидента е техническа неизправност в газовата уредба на превозното средство, допълва БТА.
На пострадалите е оказана медицинска помощ от екип на Центъра за спешна медицинска помощ във Видин.
През изминалото денонощие в страната са потушени 38 пожара, при които са пострадали двама души, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР. Преки материални щети са нанесени при 16 от пожарите, като пет от тях са възникнали в транспортни средства.