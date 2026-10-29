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Лек автомобил падна от подпорна стена на изхода на Чепеларе, след като на 73-годишния шофьор внезапно му прилошало по време на движение. Въпреки опасния инцидент мъжът се е разминал без наранявания, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян, цитирани от БТА.

Войната по пътищата

Произшествието е станало на 29 октомври, около обяд, на главния път II-86 Асеновград - Смолян.

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Автомобилът се движел в посока Смолян, когато водачът изгубил контрол над управлението. Колата напуснала пътното платно, преминала през металната предпазна ограда на подпорната стена и паднала върху тревна площ под нивото на шосето.

При падането част от оградата е била деформирана.

На мястото незабавно е изпратен екип на пожарната, който оказал съдействие за изваждането на възрастния мъж от автомобила.

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От полицията потвърдиха, че 73-годишният водач не е пострадал при произшествието.

Снимка: БТА

Инцидентът се е разиграл на един от основните пътни маршрути през Родопите, свързващ Асеновград, Чепеларе и Смолян.

Снимка: БТА

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