Единият автомобил се е възпламенил край телевизионната кула, а другият – на Околовръстния път. Инцидентите затрудниха вечерния трафик в столицата

3573 Снимка: Bulphoto

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Два автомобила се запалиха при отделни инциденти в София тази вечер в рамките на около час. Произшествията станаха в района на телевизионната кула и на Околовръстния път, като предизвикаха затруднения в движението.

Първият инцидент е станал около 19 часа в района на кръстовището на бул. "Драган Цанков" и алея "Яворов". Според очевидци непосредствено преди пожара е имало сблъсък между два автомобила, след който единият се е възпламенил.

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На мястото на произшествието са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. Огнеборците са потушили пламъците, съобщава Булфото.

Заради инцидента е въведена временна организация на движението, като автомобилите се пренасочват през кръговото кръстовище на бул. "Драган Цанков". Произшествието затрудни допълнително вечерния трафик в района.

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В социалните мрежи, включително във Facebook групата "Катастрофи в София", бяха разпространени снимки и видеозаписи на горящия автомобил.

За втория автомобилен пожар в столицата беше съобщено след 20 часа. Колата се е запалила на Околовръстния път, в района на кръговото кръстовище с бул. "Ломско шосе". По предварителна информация огънят е възникнал в двигателния отсек, докато автомобилът е бил в движение. На място са изпратени екипи на пожарната.

Към момента няма информация за пострадали при двата инцидента. Причините за възникването на пожарите, както и размерът на нанесените материални щети, предстои да бъдат установени.

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