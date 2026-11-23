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Областният управител на Сливен задейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT за областта и региона заради силните пориви на вятъра, които достигат над 100 километра в час.

Властите призовават гражданите да се движат с повишено внимание около дървета и сгради. Предупрежданието е за опасност от падащи клони и предмети. Управлението на моторни превозни средства да е с повишено внимание и намалена скорост.

Водоподаването в град Кнежа пък бе прекъснато аварийно заради паднало дърво, което е нанесло сериозни щети върху инженерната инфраструктура в района на ул. "Опълченска", съобщиха от ВиК-Плевен.

При падането си дървото е прекъснало въздушната електропреносна мрежа, а изтръгнатата му коренова система е повредила подземния разпределителен водопровод.

Считано от 18:00 часа тази вечер до пълното отстраняване на последиците от инцидента е прекъснато водоподаването в целия град, съобщават от дружеството.

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Аварийните екипи на "ВиК" - Плевен са на терен и работят в пълна координация с екипите на електроразпределителното дружество и служителите на МВР за обезопасяване на участъка и отстраняване на аварията в най-кратки срокове. Дружеството ще уведомява потребителите своевременно за хода на ремонтните дейности и възстановяването на услугата.

Оранжев код за силен вятър е обявен в голяма част от Централна и Западна България за днес, а в останалата част от страната има предупреждение за потенциално опасно време – жълт код, заради силен вятър, припомня БТА. Предупреждението от втора степен (оранжев код) обхваща областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, София-град, както и части от Софийска област, Ямбол, Перник, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково и Кърджали, Велико Търново.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.