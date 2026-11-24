От прокуратурата съобщиха, че шофьорът на джипа, помел колата на Маргарита Паскалева, е карал с 251 километра в час

8042 Снимки в колаж: ОДМВР-Бургас

Чуйте статията:

От 9 ноември насам няколко пъти съм ходил в Бургас и съм минавал покрай мястото, където е станал инцидентът. Там почти не се вижда спирачен път - следите са около пет метра. Тя не е имала никакъв шанс да оцелее. Това е скорост за Формула 1, не за магистрала. Тя е много над разрешената. Ние знаем какъв е пътят до Бургас - постоянно е в ремонт. Там и разрешените 140 км/ч са много. С тези думи кметът на Карнобат Георги Димитров коментира пред Нова телевизия катастрофата на магистрала "Тракия", при която загина дългогодишната директорка на СУ "Св. св. Кирил и Методий" Маргарита Паскалева.

Инцидентът стана на 341-ия километър на магистрала "Тракия" в посока Бургас край Камено. 62-годишната Маргарита Паскалева е била зад волана на лекия си автомобил "Хонда", който е застигнат и връхлетял от джипа, управляван от 66-годишния бизнесмен от София Асен Василев. Жената издъхна на място.

Оказа се, че виновният водач е карал с 251 километра в час при ограничение на скоростта от 140 километра в час.

От Окръжната прокуратура в Бургас повдигнаха обвинение на Василев за това, че при управление на лек автомобил е нарушил правилата за движение по пътищата и предизвикал пътнотранспортно произшествие с автомобил, управляван от загиналата, с което умишлено причинил смъртта й. Бизнесменът остава в ареста за 72 часа.

"За инцидента разбрах може би 40 минути, след като се беше случил. Обади ми се началникът на районната противопожарна служба, за да ме попита дали има съвпадение на имена с директора на училище "Кирил и Методий". Показа ми личната ѝ карта, която бяха намерили в колата. За съжаление, трябваше да потвърдя, че става въпрос за нея", разказа Георги Димитров.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Кметът на Карнобат изрази недоумение от поведението на шофьора, който, по думите му, е на 66 години и би трябвало да има достатъчно житейски опит, за да осъзнава рисковете от подобно шофиране.

"Ако беше младеж на 20-25 години, бихме могли да кажем, че е неопитен, че му кипи кръвта. Но той е на 66 години, има някакъв бизнес, би трябвало да е улегнал мъж. Не знам как си е позволил да кара с такава скорост. Почерни едно семейство", добави Георги Димитров.

Той определи случилото се като огромна загуба за града и подчерта, че Маргарита Паскалева е била уважаван и обичан човек.

"Тази година отново стана директор на годината и получи почетна грамота от Министерството на образованието. На погребението имаше над 200 души, но и 2000 да бяхме, няма да я върнем", каза Димитров.

Очаква се утре съдът да разгледа мярката на задържания. Прокуратурата ще поиска той да остане за постоянно в ареста.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.