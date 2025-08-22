Катастрофа на магистрала "Тракия" задръсти движението в посока към морето (снимки)
Катастрофиралият автомобил е смачкан отпред и отзад, на мястото има пожарна и линейка
Катастрофа затруднява движението между 25-и и 26-и км на автомагистрала "Тракия".
Пътното произшествие е станало в платното в посока Бургас. Движението се отбиваше от лявата в средната лента.
Още снимки вижте ТУК>>
На мястото на инцидента има пожарна и линейка, както и полиция, съобщи БТА.
На снимките се вижда един катастрофирал автомобил, който се е блъснал в мантинелата.
Няма подробности за състоянието на пътувалите в колата, която се е ударила.
За пътния инцидент съобщиха и от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Движението при 26-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в активната лента поради ПТП.
Около два часа по-късно то беше възстановено.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", информират от АПИ.