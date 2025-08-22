Катастрофа затруднява движението между 25-и и 26-и км на автомагистрала "Тракия".

Пътното произшествие е станало в платното в посока Бургас. Движението се отбиваше от лявата в средната лента.

Верижна катастрофа с тирове на магистрала "Тракия" предизвика километрично задръстване
На мястото на инцидента има пожарна и линейка, както и полиция, съобщи БТА.

На снимките се вижда един катастрофирал автомобил, който се е блъснал в мантинелата.

Снимка: БТА

Няма подробности за състоянието на пътувалите в колата, която се е ударила.

Снимка: БТА

За пътния инцидент съобщиха и от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Движението при 26-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в активната лента поради ПТП.

Около два часа по-късно то беше възстановено.

Снимка: БТА

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", информират от АПИ.

Снимка: БТА

