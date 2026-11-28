ТИР е затруднил движението в района на Котленския проход, сняг вали в 20 области

1158 Снимка: БТА

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Катастрофа между снегорин и лека кола е станала на прохода "Петрохан" около 15.30 часа. Сняг продължава да вали в цяла област Монтана, предаде БНР.

Катастрофата е станала на първия завой при спускане от върха на "Петрохан" в посока Берковица. Лека кола се е ударила в снегорин. Нанесени са малки щети на снегопочистващата техника.

Четири машини чистят снега и опесъчават на "Петрохан". Температурата е минус 2 градуса, съобщи дежурният в Областно пътно управление Монтана. В почти цяла област Монтана вали сняг, като в равнината част е премесен с дъжд. През деня в снегопочистването са участвали 41 машини.

Пътищата в Монтанско са проходими при зимни условия.

ТИР е затруднил движението в района на Котленския проход

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ТИР е затруднил движението в района на Котленския проход в местността "Трите вятъра", този следобед, но впоследствие е издърпан и пътят е освободен за преминаване. Това обяви за БНР областния управител Михаил Кашеров. Той коментира, че е разпоредил и да започне опесъчаване и почистване и на пътя за "Карандила", където през почивните дни има много туристи.

В планинската част на Сливенска област снежната покривка достига 5 см. и продължава да вали. Заради силния вятър се очакват навявания и заледявания. Областният управител Михаил Кашеров, коментира ситуацията: "Преди малко ми докладваха, че е започнало поръсването на пътя от Омуртаг през Котел, към Петолъчката, с луга и пясък. Там е имало завъртян ТИР, който е бил изведен. От Карандила ми се обадиха, че има доста туристи и съм разпоредил да започне опесъчаване и почистване на снега. Така че ситуацията в момента е под контрол, но отново призовавам да не се пътува без основателна причина в планинската част на областта."

От Областно пътно управление е заявена готовност за почистването на АМ "Тракия", ако тази нощ там завали сняг.

Към момента няма информация за селища без ток. В Сливен продължава да духа силен вятър, придружен от дъжд.

Общо 431 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия, трафикът се осъществява без затруднения, работата по третиране продължава, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Сняг вали в 20 области. Дейностите по зимно поддържане на републиканската пътна мрежа продължават, за да се гарантира безопасно пътуване.

Временно поради снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 т през Троянски проход в област Ловеч, а в най-високата част на прохода "Шипка" има заснежени участъци и силен вятър. Преминаването през Ришкия проход е затруднено поради силен снеговалеж и блокирани тежкотоварни автомобили. На автомагистрала (АМ) "Тракия" и АМ "Хемус" има участъци с намалена видимост заради интензивния снеговалеж, допълват от АПИ.

Очакванията са обстановката да се усложни през нощта, като на места снежната покривка ще достигне между 30 см и 50 см. За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да бъдат затваряни отделни участъци за обработка на отсечките. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да бъде ограничаван до подобряване на метеорологичните условия и почистването на пътя.

От АПИ призовават шофьорите, на които им предстои пътуване, да не тръгват с автомобили с летни гуми и да карат със скорост, съобразена с метеорологичните условия. Актуална информация за трафика и метеорологичната обстановка може да бъде намерена на https://traffic.api.bg/road-status/ . От АПИ съветват шофьорите да пътуват с включени навигационни приложения.

Червен код за значителни валежи бе обявен за седем области в страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Според прогнозата за времето през нощта срещу неделя валежите ще продължат. В по-голямата част от Южна България дъждът ще премине в сняг. Обилни по количество ще бъдат снеговалежите в Предбалкана и планинските райони, където ще се образува значителна снежна покривка.

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