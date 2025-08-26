Мъж на 71 години е загинал при злополука на работното си място в Димитровград, каза за БТА директорът на Дирекция "Инспекция по труда" (ДИТ) в Хасково Кирчо Кирев.

55-годишен служител загина при трудова злополука в цех в Разград
Виж още 55-годишен служител загина при трудова злополука в цех в Разград

За инцидента, който е станал на 25 август към 11:35 часа, информираха и от Областната дирекция на МВР. По данни на полицията мъжът е водач на товарен автомобил. Той е бил прегазен от камиона при извършване на ремонта му. Тежкото возило, което било с работещ двигател, е потеглило на заден ход и преминало през част от тялото на мъжа. Пострадалият е бил транспортиран в болницата в Хасково, където по-късно е починал, посочиха от полицията.

На мястото на инцидента още вчера е бил екип от Инспекцията по труда, каза Кирчо Кирчев. Той посочи, че установяването на точната ситуация, при която е станал инцидентът, ще е трудна задача, тъй като няма преки свидетели на случилото се. От фирмата, в която починалият мъж е бил служител, са изискани необходимите за инспекция документи. Засега е проверено, че загиналият е имал трудов договор, посочи Кирчо Кирев.

Според доклада на ДИТ в Хасково за първото шестмесечие на 2025 година постъпилите сигнали в звеното през спешния телефон 112 са за 14 инцидента на работното място.

ИЗБРАНО
Емрах Стораро се сгоди Лайф
Емрах Стораро се сгоди
17163
Отказал се от България футболен талант: Благодаря за всичко! Корнер
Отказал се от България футболен талант: Благодаря за всичко!
5661
Тръмп: Ще сключвам сделки като тази с Intel по цял ден! Бизнес
Тръмп: Ще сключвам сделки като тази с Intel по цял ден!
6261
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионални възможности IT
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионални възможности
6089
Булката на вятъра остава с него до смъртта му Impressio
Булката на вятъра остава с него до смъртта му
9825
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото URBN
Какво танцува Gen Z, докато ние още чакаме метрото
822
5 средиземноморски дестинации, където да удължите лятото Trip
5 средиземноморски дестинации, където да удължите лятото
1965
Бързи туршии: Всичко, което ви трябва, са 15 минути Вкусотии
Бързи туршии: Всичко, което ви трябва, са 15 минути
4382
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си? Zodiac
Меркурий в наталната карта: Как общувате, спорите и обяснявате чувствата си?
298
Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи Времето
Есента наближава, но ни очаква още много слънце, горещо време и тропични нощи
1984