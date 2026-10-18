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Изтичане на гориво има на 157-ия километър на автомагистрала "Тракия" в посока София поради катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Сигнал за инцидента е получен минути преди 17:00 часа. По първоначална информация е самокатастрофирал товарен автомобил, управляван от 56-годишен мъж.
По първоначални данни на водача му е прилошало. Той е транспортиран към болница, предава БТА.
Временно движението се осъществява само в изпреварваща лента. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.
На място има полицейски екип.
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Двама души са загинали, а 14 са пострадали при 11 тежки катастрофи в страната за последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.
В София са регистрирани 26 леки и едно тежко пътнотранспортно произшествие. Има един пострадал.
От началото на месеца при 371 тежки катастрофи са загинали 28 души и са ранени 461.
От началото на годината 394 души са загинали, а 6862 са пострадали при 5533 тежки пътнотранспортни произшествия. В сравнение със същия период на миналата година загиналите на пътя са с 52-ма повече.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.