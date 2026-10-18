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Изтичане на гориво има на 157-ия километър на автомагистрала "Тракия" в посока София поради катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Войната по пътищата

Сигнал за инцидента е получен минути преди 17:00 часа. По първоначална информация е самокатастрофирал товарен автомобил, управляван от 56-годишен мъж.

По първоначални данни на водача му е прилошало. Той е транспортиран към болница, предава БТА.

Временно движението се осъществява само в изпреварваща лента. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

На място има полицейски екип.

Двама души са загинали, а 14 са пострадали при 11 тежки катастрофи в страната за последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

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В София са регистрирани 26 леки и едно тежко пътнотранспортно произшествие. Има един пострадал.

От началото на месеца при 371 тежки катастрофи са загинали 28 души и са ранени 461.

От началото на годината 394 души са загинали, а 6862 са пострадали при 5533 тежки пътнотранспортни произшествия. В сравнение със същия период на миналата година загиналите на пътя са с 52-ма повече.

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