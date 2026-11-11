Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Полицията в Перник издирва превозното средство, от което е изтекло гориво по автомагистрала "Струма". Разливът доведе до временно ограничаване на движението по-рано. Три автопатрула на Областната дирекция на МВР остават в участъка между тунел "Мало Бучино" и отклонението за Старо село, за да следят за безопасното преминаване на автомобилите, съобщиха от полицията.

Войната по пътищата

За установяване на причинителя на разлива са предприети множество оперативно-издирвателни и проверочни действия, добавят униформените. Уведомени са съседните областни дирекции на МВР, а полицейски екипи от Перник са обходили населени места в района на автомагистралата в опит да открият превозното средство, от което е изтекло горивото.

От ОД на МВР - Перник посочиха, че след получаването на сигнала и временното спиране на движението пътната настилка е почистена и обработена многократно срещу хлъзгане. Действията са предприети в координация с останалите компетентни служби. По време на обезопасяването на участъка е било осигурено засилено полицейско присъствие. Автопатрули са съпровождали и регулирали движението, като са насочвали шофьорите да преминават с намалена скорост и без изпреварване. Полицейски екипи са наблюдавали трафика и от аварийната лента.

След възстановяването на движението три патрула са останали на място, за да контролират спазването на правилата и да реагират при възникване на рискови ситуации.

От полицията призовават да се шофира с повишено внимание в района, да спазват ограниченията на скоростта и да поддържат необходимата дистанция между автомобилите.

Голям разлив на петролни продукти затвори временно магистрала "Струма" в посока Перник (видео)
Виж още Голям разлив на петролни продукти затвори временно магистрала "Струма" в посока Перник (видео)

Движението по АМ "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена в посока Благоевград беше възстановено днес по обед.

По-рано днес от МВР информираха, че заради разлив на гориво или течност в района на 15-ия километър на автомагистралата временно се спира движението на тежкотоварните автомобили, а леките автомобили се пренасочват през село Мало Бучино по АМ "Струма" в посока Перник.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
На 85 години почина легендата Стейси Кийч Лайф
На 85 години почина легендата Стейси Кийч
10191
"Ужасна е". Телевизионен гигант се извини на Сабаленка заради обиден коментар Корнер
"Ужасна е". Телевизионен гигант се извини на Сабаленка заради обиден коментар
5520
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж Бизнес
"Прогресивна България" отново предлага почасово изчисляване на трудовия стаж
17681
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта IT
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта
9435
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии" Impressio
Писателят Камел Дауд е осъден на 5 години затвор по делото, свързано с романа му "Хурии"
7427
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече туристи Trip
Турция реставрира арменска църква, разположена на 3000 метра надморска височина, за да привлече тури...
7544
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене Вкусотии
Праскови, шамфъстък и мед върху филийка - закуска като от скъпо кафене
887
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности Zodiac
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности
2258
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната
3310