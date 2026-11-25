Близките на Билял Илиев нямат връзка с него от събота, когато заминал за среща с гръцки фермер, и се опасяват, че е станал жертва на престъпление

496 Снимка: Колаж на Nevrokopi Press

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24-годишният Билял Илиев от село Марчево, община Гърмен, е в неизвестност от събота, 21 ноември, когато заминал за Гърция за среща със свой познат и работодател. Младият мъж е семеен и баща на две деца.

Той пътувал към района на Като Неврокопи, в област Драма, недалеч от граничния пункт "Илинден - Ексохи". Там имал уговорена среща с гръцки фермер от село Перитори, при когото работел от години. Между двамата е имало финансови отношения, като по твърдения на близките гръцкият гражданин дължал на българина около 11 000 евро. Поводът за срещата бил връщането на част от парите, съобщава сайта "Пиринско".

След пътуването до Гърция близките на Билял загубили връзка с него. Микробусът му "Мерцедес Спринтер" впоследствие бил открит заключен и изоставен в района на Като Неврокопи.

Гръцкият работодател на Билял е бил разпитан от полицията. Той заявил, че е предал парите на младия мъж, след което не знаел накъде е тръгнал, съобщава местното издание "Хроника". Медията съобщава и за повторен разпит в полицията в Драма.

По данни на регионалната гръцка медия "Неврокопи прес" полицейското управление в Като Неврокопи официално е обявило 24-годишния български гражданин за издирване и е започнало оперативно-издирвателни действия по случая. В координация с гръцките си колеги работят и служителите на Районното управление на МВР в Гоце Делчев.

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Паралелно с полицейската операция в издирването са се включили десетки роднини, приятели и доброволци от село Марчево и община Гърмен. Групи от местни жители вече четвърти ден преминават границата и обхождат земеделските площи, полските пътища и гористите местности около Перитори и Като Неврокопи в опит да открият следа от изчезналия младеж, съобщава "Струма".

Семейството на младия мъж се опасява, че той може да е станал жертва на престъпление. До момента обаче няма официално потвърждение на тази версия.

Всеки, който разполага с информация за местонахождението на Билял Илиев, може да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.

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