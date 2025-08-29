Комуникацията с него обикновено е трудна и не назовава името си. Няма документи в себе си

Полицията издирва 58-годишния Дачо Симеонов Стоянов от село Струйно повече от месец по молба на близките му.

Стоянов е в неизвестност от 13 юли 2025 г. Последно е бил облечен със зелена тениска с къс ръкав, обут с долнище на анцуг, носил е плетени черни обувки. Висок е около 170 см, със слабо телосложение и сини очи, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен

Дачо Стоянов неведнъж е установяван на територията на други общини. Многократно е засичан в Провадия и Смядово. Представя се с други имена. Често е започвал работа като общ работник, поясниха от пресцентъра на областната полиция.

Оттам призовават всички, които имат данни за местонахождението му, да подадат сигнал на телефони 112, 054 800 588 или в близкото полицейско управление.

