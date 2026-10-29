Давид Великов Атанасов е напуснал дома си на 22 октомври, около 08:00 часа. По последни данни момчето е забелязано в централната градска част вечерта на 23 октомври и оттогава е в неизвестност, съобщиха от полицията.
При предходни случаи на напускане на дома си момчето е било установявано в други региони на страната. Той е контактен и склонен да предоставя неточна информация за себе си, посочват от полицията.
Давид Атанасов е висок около 150 см, с нормално телосложение, кафяви очи и късо подстригана тъмна коса. Облечен е с черно горнище с качулка, черно долнище и черни маратонки с надпис Nike. Няма документ за самоличност.
Снимка: Пресцентърът на МВР
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