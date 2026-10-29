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Полицията издирва 15-годишно момче от Ямбол по молба на близките му, съобщиха от полицията.

Давид Великов Атанасов е напуснал дома си на 22 октомври, около 08:00 часа. По последни данни момчето е забелязано в централната градска част вечерта на 23 октомври и оттогава е в неизвестност, съобщиха от полицията.

При предходни случаи на напускане на дома си момчето е било установявано в други региони на страната. Той е контактен и склонен да предоставя неточна информация за себе си, посочват от полицията.

Давид Атанасов е висок около 150 см, с нормално телосложение, кафяви очи и късо подстригана тъмна коса. Облечен е с черно горнище с качулка, черно долнище и черни маратонки с надпис Nike. Няма документ за самоличност.

Снимка: Пресцентърът на МВР

Полицията и близките на издирвания молят всеки, който има данни за местонахождението му, да се обади на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

В края на септември полицията в Ямбол откри за денонощие обявена за издирване 49-годишна преподавателка от Факултет "Техника и технологии" на Тракийския университет.

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