Инфарктна спешна акция с хеликоптер за дете, задавило се с част от химикалка в училище в Разлог
То вече е в стабилно състояние благодарение на местна лекарка с 44-годишен опит
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Дете погълна метален накрайник от химикал по време на междучасие и се задави. Инцидентът наложил спешна медицинска намеса, а благодарение на бързата реакция на д-р Мариана Боткова от МБАЛ "Д-р Асен Велев" в Разлог най-страшното се разминало.
За случая съобщиха от лечебното заведение. Оттам разказаха, че чуждото тяло попаднало в десния бронх на детето, създавайки сериозен риск за дишането и опасност от тежки усложнения.
Състоянието наложило незабавни действия, тъй като било необходимо металният предмет да бъде отстранен от дихателните пътища. Д-р Мариана Боткова, началник на отделението по детски болести в болницата в Разлог, организирала спешен медицински транспорт с хеликоптер до София, където детето трябвало да получи специализирана помощ.
Лошите метеорологични условия обаче осуетили първоначалния план.
"Организирах въздушен транспорт първоначално за София, но поради лоши метеорологични условия хеликоптерът беше пренасочен за Пловдив", разказва д-р Боткова.
Въпреки усложнената ситуация, детето вече е в стабилно състояние, съобщават от лечебното заведение.
Д-р Мариана Боткова е специалист по детски болести с над 44 години професионален опит. Тя ръководи отделението по педиатрия в МБАЛ "Д-р Асен Велев" в Разлог.
От болницата подчертават значението на бързата медицинска реакция, професионалната преценка и навременната организация на специализирана помощ, които са били от ключово значение за благоприятното развитие на случая.