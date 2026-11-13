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Дете погълна метален накрайник от химикал по време на междучасие и се задави. Инцидентът наложил спешна медицинска намеса, а благодарение на бързата реакция на д-р Мариана Боткова от МБАЛ "Д-р Асен Велев" в Разлог най-страшното се разминало. 

За случая съобщиха от лечебното заведение. Оттам разказаха, че чуждото тяло попаднало в десния бронх на детето, създавайки сериозен риск за дишането и опасност от тежки усложнения. 

Състоянието наложило незабавни действия, тъй като било необходимо металният предмет да бъде отстранен от дихателните пътища. Д-р Мариана Боткова, началник на отделението по детски болести в болницата в Разлог, организирала спешен медицински транспорт с хеликоптер до София, където детето трябвало да получи специализирана помощ.

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Лошите метеорологични условия обаче осуетили първоначалния план.

"Организирах въздушен транспорт първоначално за София, но поради лоши метеорологични условия хеликоптерът беше пренасочен за Пловдив", разказва д-р Боткова.

Въпреки усложнената ситуация, детето вече е в стабилно състояние, съобщават от лечебното заведение.

Д-р Мариана Боткова е специалист по детски болести с над 44 години професионален опит. Тя ръководи отделението по педиатрия в МБАЛ "Д-р Асен Велев" в Разлог.

От болницата подчертават значението на бързата медицинска реакция, професионалната преценка и навременната организация на специализирана помощ, които са били от ключово значение за благоприятното развитие на случая.

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