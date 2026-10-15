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Има заподозрени за палежа на антени за комуникация със сателитната система "Старлинк", съобщи пред журналисти изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

Кабинетът "Радев"

Николов обясни, че не може да даде подробности, защото това ще навреди на разследването, предаде БТА.

Преди ден премиерът Румен Радев заяви по време на изслушване в парламента по темата, че се води разследване и ще има резултат.

Радев посъветва от трибуната на НС шефа на ДАНС Пламен Тончев, който също беше изслушан, да не дава подробности публично, за да не бъде затруднена работата на разследващите.

Тончев обясни само, че е имало обстоятелства, улеснили проникването в обекта.

"В конкретния случай има и субективни аргументи, тъй като конкретният обект е в процес на разширяване. Част от оградата му е била отстранена и е улеснила достъпа на извършителите. Това са части, елементи от разследването и проверката, която извършваме с колегите от МВР и прокуратурата", обясни председателят на ДАНС.

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Той подчерта, че службите отчитат риск от подобни посегателства и в бъдеще.

Според медийни публикации проверката на атаката срещу комуникационните съоръжения се извършва със съдействието на партньорски служби. Министерството на вътрешните работи е предприело и мерки за засилване на охраната на подобни обекти.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който също беше изслушан, каза, че са предприети допълнителни мерки за охраната на подобни обекти в страната от страна на структури на МВР, въпреки че отговорността за тези обекти е на техните собственици, тъй като те са частни.

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За палежа пръв съобщи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в понеделник вечерта, като оповести, че умишлено са подпалени 11 антени за комуникация със Starlink. И уточни, че запалените антени служат за основна връзка със сателитите на Мъск в космоса, които се използват активно и във войната в Украйна.

Според депутата от ДБ извършителите били двама маскирани мъже. Той критикува МВР, че не са съобщили за случилото се. От партията му критикуват управляващите, че властите в Полша не са премълчали като тях за идентичен инцидент с палеж на антени за "Старлинк" в края на миналия месец. За палежа там бяха задържани четирима души.

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