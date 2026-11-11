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Турски гражданин също е сред пострадалите в тежките верижни катастрофи на АМ "Тракия". Това съобщиха от Министерството на външните работи на Турция.

Войната по пътищата

Оттам публикуваха и официално съобщение на своя сайт, с което изказват съболезнования на България за загиналите на магистралата.

Турският гражданин, който е сред пострадалите в катастрофата, е без опасност за живота, уточняват още от турското външно министерство, цитирано от БТА.

"С дълбока тъга научихме за загубата на човешки животи в следствие на верижната катастрофа край Ямбол на 10 ноември. Изказваме съболезнования на българския народ и близките на загиналите и пожелаваме бързо оздравяване на пострадалите", пише в съобщението.

Посолството на Република Турция следи от близо развитието на ситуацията, добавят от външното министерство.

До този момент имаше информация само за един пострадал чужденец в катастрофата - румънски гражданин, който е в тежко състояние и е хоспитализиран в Отделението по реанимация на болница "Сърце и мозък" в Бургас.

Мъжът е с множество тежки травми и е на апаратно дишане. Състоянието му е критично и за живота му има опасност. За случая са уведомени неговите близки, както и консулството на Румъния в Бургас.

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Тежките пътни инциденти станаха вчера, 10 ноември, около 7 часа сутринта в района на пътен възел "Зимница". Двете верижни катастрофи са възникнали в противоположните посоки на магистралата - към София и към Бургас. В сблъсъците са участвали общо 86 превозни средства, сред които леки автомобили, тежкотоварни камиони и автобус.

11 души загинаха при инцидента, а ранените бяха над 50. В цялата страна бяха организирани кръводарителски акции в помощ на пострадалите.

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