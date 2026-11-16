Срещу него са образувани досъдебно и дисциплинарно производство за тежко нарушение по Закона за МВР. Служителят вече е отстранен от длъжност

23357 Снимка: Изображение колаж, генерирано с помощта на ИИ

Чуйте статията:

Граничен полицай от ГКПП "Калотина" е задържан във връзка с катастрофата в Драгоман, при която загина 18-годишно момиче. При проверка след инцидента е отчетена концентрация на алкохол от 1,61 промила в издишания въздух на служителя. Това потвърдиха официално от Министерството на вътрешните работи (МВР).

Срещу полицая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в София. Започнало е и дисциплинарно производство за тежко нарушение по Закона за МВР, като служителят вече е отстранен от заеманата длъжност. От "Гранична полиция" заявиха, че ще му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание.

От вътрешното министерство уточняват, че по време на произшествието граничният полицай не е бил на работа и е управлявал личния си автомобил.

Ръководството на Главна дирекция "Гранична полиция" изрази съболезнования на близките на загиналата 18-годишна Милена Боянова и заяви, че категорично не толерира шофирането след употреба на алкохол от свои служители, включително в извънработно време. От дирекцията са категорични, че на граничния полицай ще бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание.

Трагичният инцидент е станал на 15 ноември в 04:05 часа сутринта в Драгоман. При катастрофата е блъсната дванайсетокласничката Милена Боянова, която е транспортирана с тежки наранявания в столичната болница "Пирогов". Въпреки усилията на лекарите по-късно тя е починала.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Случаят предизвика обществено възмущение, след като първоначално се появи информация, че зад волана на автомобила е бил служител на "Гранична полиция", за когото има съмнения, че е шофирал след употреба на алкохол.

Трагедията с 18-годишната Милена предизвика силна обществена реакция.

От сдружение "Ангели на пътя" настояха за пълна прозрачност и обективно разследване на катастрофата, включително оповестяване на официалните резултати от пробите за алкохол и наркотични вещества, изясняване на обстоятелствата около инцидента и съхраняване на видеозаписите от района.

Организацията съобщи, че е отправила въпроси към МВР и ще следи действията на разследващите и ръководството на "Гранична полиция".

"Не искаме предварителни присъди. Искаме истината. Искаме обективно разследване. Искаме законът да бъде приложен еднакво към всички", заявиха от сдружението, подчертавайки, че никой не е над закона, включително служителите на МВР.

Остра реакция последва и от Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна. Той определи смъртта на Милена като поредната трагедия по българските пътища и припомни, че от началото на годината жертвите на пътнотранспортни произшествия са достигнали 444.

"Не ме питайте защо създаваме "СИЯНИЕ"! Просто това не може да продължава така! Дотук избитите българи тази година са 444, това са 10 автобуса пълни с хора догоре. Между тях и много деца.... Разбирате ли ме защо се боря?", написа Попов в социалните мрежи.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.