Горящ тир и жертва при троен сблъсък на пътя Казанлък-Стара Загора (видео)
Движението е спряно и е въведен обходен маршрут
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Троен сблъсък между тир, микробус и лек автомобил взе жертва и затвори главния път между Казанлък и Стара Загора в района на село Тулово, съобщи казанлъшката "Прес Тв".
Войната по пътищата
Сигналът за катастрофата е подаден около обяд.
На място са изпратени екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната, тъй като по първоначална информация при удара тежкотоварният автомобил се е запалил. Части и смачкани ламарини от микробуса пък са разпръснати на повече от 100 метра по пътното платно.
От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че движението в участъка на Тулово е спрян изцяло. Въведен е обходен маршрут от Казанлък - Бузовград-Ръжена - пътен възел Ягода и обратно.
Трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция", а полицейски екипи работят на място за изясняване на причините на катастрофата.
През последното денонощие двама души са загинали, а 19 са ранени при 14 пътнотранспортни произшествия в страната, съобщиха от МВР.
В София са настъпили две тежки и 17 леки катастрофи, при които има двама пострадали.
От началото на месеца регистрираните пътни инциденти са 235, при които има 29 загинали и 346 ранени. От началото на годината произшествията са 6012, при които загиналите са 444, а ранените - 7499.
При сравнение с реалните данни за същия период на 2025 г. загиналите са с 53 повече през 2026 г.